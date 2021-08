Berlin/Wolfsburg - Die Nachricht, dass die VW-Currywurst demnächst vom Speiseplan der Kantine im Wolfsburger Markenhochhaus verschwindet, wäre vielleicht außerhalb des Mitarbeiterkreises kaum jemandem aufgefallen. Denn dass das Betriebsrestaurant nach dem Werksurlaub fleischfrei sein wird, ging zunächst nur aus einer internen Ankündigung hervor. Die rund 150 Rezepte sollen dann ohne Fleisch auskommen, nur hin und wieder werde Fisch angeboten, hieß es.

Viele Mitarbeiter wünschten sich vegetarische und vegane Alternativen, begründet die zuständige Service Factory das Konzept, das am Standort in Hannover bereits erfolgreich umgesetzt wurde. Die Neuausrichtung diene auch dem Thema Nachhaltigkeit, weil weniger Fleischverzehr pro Woche der Umwelt helfe. So weit, so nachvollziehbar, aber der Autobauer hat bei seiner speiseplanerischen Neuausrichtung die Rechnung ohne Altkanzler Gerhard Schröder gemacht.