Gerhard Schröder hat seit Kriegsbeginn auf besonders stur geschaltet. Er will sich weder klar von Wladimir Putin distanzieren noch seinen Sitz im Aufsitzrat von Nord Stream aufgeben, die SPD möchte er schon gar nicht verlassen, und gegen eine Begrenzung der Mittel für sein Altkanzlerbüro durch den Bundestag geht er juristisch vor. Dass es sich um einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg handelt, räumt Schröder immerhin ein, danach folgen dann jedoch viele „Aber …“.

Gestern verhandelte nun zum ersten Mal eine Schiedskommission des Unterbezirks Hannover, Schröders Heimatbezirk, über einen Parteiausschluss des ehemaligen Bundeskanzlers. Bereits kurz nach Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine hatten SPD-Mitglieder auf seinen Rauswurf gedrängt. 17 Parteiverbände haben entsprechende Anträge schließlich gestellt. Wie wenig Schröder von dem ganzen Verfahren hält, zeigte er gestern auch durch Nichtbeachtung. Weder erschien er persönlich zum Verhandlungstermin noch ließ er sich von einem Anwalt vertreten.

Viel ist jetzt davon zu lesen, wie schwierig ein solches Verfahren sei, wie lange es dauern werde, doch wo, wenn nicht bei Schröder, will die SPD eine Grenze ziehen? Ginge es bei Vorwürfen nur um die Vergangenheit, also Schröders ehemalige Kumpanei mit Putin und sein klandestiner Lobbyismus für Nord Stream 2 bei Geheimtreffen mit Manuela Schwesig et cetera, die Partei könnte womöglich ein Auge zudrücken.

16 Jahre Merkel auch dank Schröder

Immerhin hat Schröder mit der Agenda 2010 das Land vom kranken Mann Europas zu einem Wirtschaftsmotor reformiert und damit ganz nebenbei Angela Merkel die wirtschaftliche Grundlage für 16 Jahre Kanzlerschaft beschert. Immerhin hat Schröder zwischen der Bündnistreue beim Afghanistan-Krieg und dem Abenteuer Irak unterschieden und Deutschland vor einem Himmelfahrtskommando bewahrt. Von zwei Kanzlerschaften einmal ganz abgesehen. Doch es geht nicht nur um die Vergangenheit.

Schröder bezieht noch immer Geld von Nord Stream, 250.000 Euro im Jahr sollen es sein. Hätte er am 24. Februar gesagt: „Ich lege meine Ämter bei Nord Stream und Co. nieder“, gestern hätten die Genossen wohl nicht in Hannover beisammengesessen, um zu verhandeln, wie parteischädigend genau es ist, wenn der Ex-Vorsitzende und Altkanzler von einem Staat Geld bezieht, der einen Angriffskrieg in Europa führt. Vielleicht hätte Schröder sich nicht einmal entschuldigen müssen, um ein Verfahren abzuwenden. „Mea culpa ist nicht mein Ding“, hatte er zu dem Thema in einem Interview mit der New York Times Ende April wissen lassen.

Schröders Bedingung für einen Rückzug aus Nord Stream

In dem Interview sagte er jedoch auch, was passieren müsste, damit er sich aus den Nord-Stream-Gremien zurückziehen würde: wenn Putin Deutschland das Gas abdreht. Dieses Szenario rückt nun immer näher. Seit Montag wird Nord Stream 1 routinemäßig gewartet und würde normalerweise am 21. Juli wieder ans Netz gehen.

Doch schon seit einer Weile kündigen sich Schwierigkeiten an. Erst verlangte Russland nach einer Siemens-Turbine aus Kanada, die nach Einschätzung von Wirtschaftsminister Robert Habeck und Pipeline-Experten gar nicht gebraucht wird und deren Bestellung nur vorgeschoben ist. Gestern teilte Gazprom dann mit, zukünftige Lieferungen könnten auch unabhängig davon, nicht garantiert werden.

Bleit Schröder ein Mann seines Worts?

Sollte Putin also am Ende doch kein Gas mehr liefern, wäre Schröder im Wort. Ein Mann seines Wortes, wollte Schröder immer sein. Würde er seine Tätigkeit für Nord Stream aufgeben, käme er damit dann gleichzeitig auch der Hauptforderung seiner Kritiker nach. Ein Ausschlussverfahren, dessen Kernvorwurf ausgeräumt ist, hätte dann nur noch höchst geringe Aussicht als Erfolg. So hätte Putin ihm immerhin die SPD-Mitgliedschaft gerettet.

Sollte er sich auf die fadenscheinigen Argumente Moskaus für einen Nicht-Betrieb aus technischen Gründen berufen, wäre jedoch auch klar, wie dringend ein Ausschluss ist. Wobei Schröder ebenfalls der New York Times auf die Frage, was geschehe, wenn Putin den Hahn zudreht, sagte: „Das passiert nicht.“