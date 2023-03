„Revolutionäre“ Demo am 1. Mai von Neukölln nach Kreuzberg Die kürzlich eröffnete neue Polizeiwache in Kreuzberg liegt genau auf dem Weg der linken 1.-Mai-Demonstration. Genauer gesagt: Sie liegt über dem Weg. Denn d... dpa

Berlin -Die traditionelle Demonstration linker und linksradikaler Gruppen am Abend des 1. Mai in Berlin beginnt dieses Jahr wieder in Neukölln. Um 17.00 Uhr ist eine erste Kundgebung auf der Kreuzung Hermannstraße und Flughafenstraße geplant, wie das Veranstalter-Bündnis am Freitag in einem Aufruf mitteilte. Die Demonstration soll dann um 18.00 Uhr beginnen. Sie führt über Hermannplatz, Karl-Marx-Straße, Sonnenallee und Kottbusser Damm zum Kottbusser Tor und Oranienplatz. Zum ersten Mal geht es dabei direkt unter der neuen Polizeiwache im Hochhaus am Kottbusser Tor hindurch.