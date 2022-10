Rheinland-pfälzischer Innenminister Lewentz tritt zurück Nach Anne Spiegel zieht ein weiterer Minister persönliche Konsequenzen aus dem Umgang mit der Flutkatastrophe im Ahrtal. Roger Lewentz gibt sein Amt ab. dpa

Ministerpräsidentin Malu Dreyer will schon bald die Nachfolge für Roger Lewentz bekanntgeben. Frank Rumpenhorst/dpa

Mainz -Nach zunehmender Kritik an seinem Verhalten während der Flutkatastrophe im Ahrtal hat der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz seinen Rücktritt erklärt. „Heute übernehme ich für in meinem Verantwortungsbereich gemachte Fehler die politische Verantwortung“, sagte der SPD-Politiker in Mainz.