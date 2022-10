Ricarda Lang: „Wir sind die einzige demokratische Partei, die zugenommen hat“

Große Freude bei der SPD und AfD, Rekordergebnis für die Grünen und Wahlfiasko bei der FDP. Nach der Wahl in Niedersachsen erwarten die Grünen eine Regierungsbeteiligung. Die Partei steht laut der Bundesvorsitzenden Ricarda Lang für Gespräche über eine rot-grüne Koalition bereit. Die Grünen hätten bei der Landtagswahl wahrscheinlich ihr bestes Ergebnis in Niedersachsen eingefahren, sagte Lang am Sonntagabend. In der Talkshow von Anne Will zeigte sie sich optimistisch.

Die Niedersachsenwahl war am Sonntagabend das große Thema bei der ARD. In der politischen Talkshow von Anne Will waren die Parteivorsitzende der Grünen Ricarda Lang, Vorsitzender der SPD, Lars Klingbeil, die Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach, der stellvertretende Chefredakteur von Die Welt, Robin Alexander, und Jens Spahn, stellvertretender CDU-Fraktionsvorsitzende und ehemaliger Bundesgesundheitsminister, zu Gast. Vertreter der AfD und FDP waren bei der Aufzeichnung mit dem Titel „Wahlen in unsicheren Zeiten – Bekommt die Ampel die Quittung für ihre Krisenpolitik?“ nicht vor Ort.

Lang verteidigt Wirtschaftsminister Habeck

Es wurde hitzig über das Wahlergebnis, die kommende Heizperiode und eine Gaspreisbremse diskutiert. Parteichefin Lang zeigte sich hinsichtlich des Kurses der Grünen optimistisch: „Wir sind die einzige demokratische Partei, die zugenommen hat.“

Kritik an Wirtschaftsminister Robert Habeck und der Gasumlage entgegnete sie weiter: „Ich muss sagen, mir ist ein Wirtschaftsminister, der Verantwortung übernimmt, auch wenn es mal ruckelt, tausendmal lieber, als wenn er sich hinstellen und nichts machen würde, um am Ende sagen zu können: ‚Ich war’s nicht.‘“

Im Verlauf der Sendung betonte sie, dass die Ampel nun die Gaspreise deckeln solle. Auch Unternehmen sollten unterstützt werden und erneuerbare Energien ausgebaut werden.