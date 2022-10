Richterbund: Appell von Senatorinnen an Gerichte unzulässig Der Deutsche Richterbund hat einen Appell von zwei Berliner Senatorinnen, angesichts der steigenden Preise bei säumigen Mietern auf Zwangsräumungen zu verzic... dpa

Berlin -Der Deutsche Richterbund hat einen Appell von zwei Berliner Senatorinnen, angesichts der steigenden Preise bei säumigen Mietern auf Zwangsräumungen zu verzichten, als unzulässige politische Einflussnahme zurückgewiesen. Die Richter seien sich ihrer Verantwortung in Krisenzeiten bewusst, aber Recht und Gesetz verpflichtet, teilte der Berliner Landesvorsitzende Stefan Schifferdecker am Sonntag mit. „Sie dürfen sich nicht nach emotionalen Aufrufen richten und keine Streitpartei bevorteilen. Wir würden auch Appelle der Immobilienwirtschaft zurückweisen, in deren Sinn zu entscheiden.“