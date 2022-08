Richtfest für die neue Synagoge in Potsdam Der Neubau der Jüdischen Synagoge in Potsdam kommt voran - neun Monate nach der Grundsteinlegung wird am Freitag (13.00 Uhr) Richtfest gefeiert. Dazu werden ... dpa

Potsdam -Der Neubau der Jüdischen Synagoge in Potsdam kommt voran - neun Monate nach der Grundsteinlegung wird am Freitag (13.00 Uhr) Richtfest gefeiert. Dazu werden unter anderem Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke, Kulturministerin Manja Schüle, Finanzministerin Katrin Lange (alle SPD) sowie Vertreter jüdischer Gemeinden erwartet. Eingeladen sind nach Angaben der Landesregierung die Jüdische Gemeinde Potsdam, die Synagogengemeinde Potsdam und Adass Israel zu Potsdam. Schüle betont, die Errichtung der Synagoge sei ein Symbol dafür, dass jüdisches Leben in Potsdam wieder dort präsent und sichtbar sein werde, wo es hingehöre: im Herzen der Stadt.