Riesenloch in UN-Kassen für humanitäre Hilfe 17,6 Milliarden Dollar sind auf den Bankkonten eingegangen - so viel wie nie zuvor in einem Jahr, aber die Lücke ist so groß wie nie. Den UN-Organisationen f... dpa

ARCHIV - Eine Mutter in Mogadischu, Somalia, die aus der von Dürre heimgesuchten Region Lower Shabelle geflohen ist, mit ihrer unterernährten Tochter. Farah Abdi Warsameh/AP/dpa

Genf -Trotz Rekordspenden von Regierungen in diesem Jahr reicht die humanitäre Hilfe bei Weitem nicht aus. Für den Zeitraum bis Ende Dezember fehlt den UN-Organisationen zur Bewältigung der gestiegenen Not weltweit noch ein Betrag von 32 Milliarden Dollar (32 Mrd Euro), wie das UN-Nothilfebüro (OCHA) in Genf berichtete.