Ukraine-Reise

Wäre der Ukraine-Sieg ein Desaster? Hält Olaf Scholz den Krieg für das kleinere Übel?

Olaf Scholz wird heute in Kiew erwartet. Was wird er sagen? Vielleicht: Dass die Ukraine gerade mal so viele Waffen bekommen soll, dass sie weder gewinnt noch verliert.