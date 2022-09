RKI registriert 95.811 Corona-Neuinfektionen Erneut deutlicher Anstieg bei der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz - allein für Bayern verzeichnet das RKI einen Anstieg um gut 67 Prozent im Vergleich zum ... dpa

ARCHIV - Ein Arzt samt Teststäbchen für die Entnahme einer Probe für einen PCR-Test. dpa Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/

Berlin (dpa) – -Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwochmorgen mit 379,6 angegeben. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.00 Uhr wiedergeben. Am Vortag hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 334,9 gelegen (Vorwoche: 264,6; Vormonat: 248,5). Allerdings liefern diese Angaben nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus – vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.