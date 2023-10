Robert Denk ist neuer Kanzler der Universität BTU

Cottbus -Die Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) hat mit dem Juristen Robert Denk einen neuen Kanzler. Am Montag trat der 46-Jährige sein neues Amt an. Der gebürtige Oberlausitzer leitet in den nächsten sechs Jahren die zentrale Universitätsverwaltung der einzigen TU des Landes Brandenburg. Seine berufliche Laufbahn begann er als Anwalt in einer Dresdner Strafrechtskanzlei. Seit 2008 arbeitete Denk in verschiedenen Funktionen an der TU Dresden.

Robert Denk habe ausgezeichnete Erfahrungen im Hochschulmanagement, im Hochschulrecht und in der Hochschulverwaltung einer Exzellenzuniversität, erklärte BTU-Präsidentin Gesine Grande.

Ihn habe der ausgeprägte Gestaltungswille der Uni angesprochen, erklärte der 46-Jährige. Er wolle mit dem Kollegium die Universität auf der Landkarte der Wissenschaftseinrichtungen noch ein Stück deutlicher sichtbar werden lassen.