Robert Habeck: Der Verlierer

Tagelang hat die Großstadtpresse auf die Entscheidungen des Koalitionsausschusses gewartet. Tagelang waren die wichtigsten Politiker Deutschlands unansprechbar, da sie nahezu schlaflos an einem Kompromiss gefeilt haben, um ein Ergebnis zu liefern, mit dem die SPD, Grüne und FDP leben können – und auch die Wähler.

Am Dienstagabend nach 20 Uhr war es dann soweit. Grünen-Chefin Ricarda Lang trat im Reichstag vor die Mikrofone, gemeinsam mit Lars Klingbeil von der SPD und Christian Lindner von der FDP, und verkündete, worauf sich die Ampel-Koalition letztlich einigen konnte. Für die meisten war das Ergebnis eine Überraschung.

Denn: Deutschlands Klimaziele scheint man auf Druck der FDP spürbar herunterfahren zu wollen. Man wolle sich mehr Zeit nehmen, wurde auf der Pressekonferenz angedeutet, um einige vormals diskutierte Klima-Ziele zu erreichen.

Insbesondere mit Blick auf das Klimaschutzgesetz hieß es von Lindner, dass man die strikten Sektorziele beim Reduzieren von Emissionen aufgeben wolle. Er sagte, dass die Zielabschnitte für 2030 flexibilisiert werden sollten, und das mit einem finanziell zumutbaren Plan. Außerdem wolle man zügig Autobahnen bauen, diese aber, so wiederum Ricarda Lang, mit dem Ausbau von Solarenergieparks verknüpfen. Es hörte sich so an, als würde die Ampel-Koalition die eierlegende Wollmilchsau gebären.

Die Botschaft der Einigkeit

Das umstrittene Gesetzesvorhaben von Robert Habeck scheint jedenfalls vom Tisch zu sein. Habeck hatte Medienberichten zufolge geplant, den Einbau von Öl- und Gasheizungen ab Januar 2024 zu verbieten. Man wolle stattdessen auf sozial verträgliche und klimafreundliche Alternativen setzen. Das hörte sich so an, als hätte man sich im Ausschuss nach der harten Kritik darauf geeinigt, das Wahlvolk (und die Bild-Leser) mit Gas- und Ölheizungsverboten nicht weiter zu belasten und sich etwas anderes zu überlegen.

Die Bild war es auch, die den Machtkampf zwischen Habeck, Lindner und Scholz dramatisierte. Es hieß: „Grünen-Wirtschaftsminister Robert Habeck (53) fühlte sich in die Zange genommen: vor allem von Kanzler Olaf Scholz (64, SPD) und Finanzminister Christian Lindner (44, FDP).“ Richtig sauer soll Habeck gewesen sein.

Bei Twitter reagierten Klimaaktivisten enttäuscht. Luisa Neubauer schrieb noch am Dienstagvormittag: „Im Koalitionsvertrag hat sich die Ampel geschlossen zur 1,5°C-Grenze bekannt. Nun droht sie im #Koalitionsausschuss - wieder - den Weg für fossile Interessen frei zu machen, statt verfügbare, bezahlbare und effektive Klimaschutz-Lösungen umzusetzen. Es wäre fatal. #KlimaMachtwort.“

Mit anderen Worten: Robert Habeck steht als Verlierer da. Die Koalition wiederum hat bewiesen, dass sie handlungsfähig ist. Es soll in den nächsten Schritten in der Koalitionsarbeit vor allem um Investitionen und den Ausbau von Infrastrukturprojekten gehen. Diese Botschaft war Bundeskanzler Olaf Scholz vor allem wichtig: die Botschaft der Einigkeit.

