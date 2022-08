Rohingya fünf Jahre nach Flucht aus Myanmar perspektivlos Keine Perspektiven, Jobs oder Sicherheit: So sieht die Lage für viele Rohingya-Flüchtlinge fünf Jahre nach ihrer Flucht aus Myanmar aus. Eigentlich wollen vi... dpa

ARCHIV - Rohingya-Flüchtlinge gehen mit ihren Habseligkeiten über ein Reisfeld in Bangladesch (Archivbild). Km Asad/ZUMA Wire/dpa

Dhaka -In Bangladesch haben Zehntausende Rohingya-Flüchtlinge am fünften Jahrestag ihrer Flucht und Vertreibung aus dem Nachbarland Myanmar für bessere Lebensbedingungen protestiert. Im weltgrößten Flüchtlingslager Cox's Bazar verlangten Vertreter der muslimischen Minderheit am Donnerstag außerdem eine sichere und würdevolle Rückkehr in das mehrheitlich buddhistische Myanmar.