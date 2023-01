Rot-Grün-Rot? Wer will das noch wirklich?

Die Zahlen aus dem jüngsten Bundestrend von Infratest dimap sind eindeutig – und sie sind schlecht für die SPD. In gut drei Wochen wird in Berlin gewählt. Stand jetzt landet die bisher stärkste Partei im Abgeordnetenhaus nur auf Platz drei. Mit 18 Prozent liegt sie mehr oder weniger deutlich hinter der CDU (23 Prozent) und den Grünen (21 Prozent).

Die Momentaufnahmen sind Ergebnis des Geburtsfehlers der Regierung im Jahr 2021. Als SPD, Grüne und Linke sich nach der Pannenwahl auf fünf weitere gemeinsame Jahre verpflichteten, wirkte das wie ein lauwarmer Aufguss des Vorherigen. Die SPD hatte ihr historisch schlechtestes Ergebnis geholt. Demgegenüber durften die Grünen noch am Wahlabend zwischenzeitlich hoffen, an Platz eins durchzugehen, um dann doch knapp geschlagen als Juniorpartnerin zu landen. Einzig die Linken hatten erreicht, was sie wollten: an der Macht bleiben – und das ging und geht nur zusammen mit SPD und Grünen.

Dieses Weiter-so, wenn auch mit neuen Gesichtern, ist bisher nicht aufgegangen. Es gibt recht wenig Verbindendes und viel Trennendes. Vor allem die Verkehrs- und die Baupolitik sind mehr als die berühmten Elefanten im Raum, es sind fleischfressende Dinosaurier, die sich Tag für Tag über die verbliebenen koalitionären Gemeinsamkeiten hermachen. Solange die Partner unter Mobilitätswende und leistbarer und gleichzeitig wachsender Stadt so unterschiedliche Dinge verstehen, solange bleibt es schwierig.

Zwei Drittel mit Senat unzufrieden

Diesen Zustand hat der aktuelle Senat vom Vorgänger geerbt. Streit um eine vermeintlich autohassende Politik und die Enteignung von Immobilienunternehmen bestimmte schon die vorangegangenen fünf Jahre. Das gilt auch für eine geradezu toxisch schlechte Außendarstellung der Stadt. Wenn man die Erzählung von der failed city, in der aber auch (fast) gar nichts funktioniert, nur lange genug wiederholt, glauben immer mehr Menschen daran.

Insgesamt wirkt es so, als gebe es zwar Rot-Grün-Rot, aber keine Berliner Koalition. Deswegen ist nur ein Drittel der Befragten mit dem Senat zufrieden, zwei Drittel sind unzufrieden. Das ist im Bundesvergleich einmalig. Einmalig schlecht. Interessant dabei ist, dass ausgerechnet eine andere rot-grün-rote Landesregierung in einem Stadtstaat am besten abschneidet. Der Bremer Senat kommt auf 54 Prozent.

All das schlägt direkt und knallhart auf die Person der Regierungschefin durch. Als Freundin von law and order, einer fordernden Integrationspolitik, mit ihrem Verständnis für Menschen mit Auto und ihrem klaren Nein zu Enteignungen hat Franziska Giffey schon genug Schwierigkeiten mit ihrer SPD. Bei den Grünen und Linken gilt sie vielen als eigentliche politische Feindin. Gleichzeitig hat sie 2021 ihre bürgerlichen Präferenzen erkennen lassen.

Diese Widersprüche machen sich auch in ihren Zahlen bemerkbar. Zwar hat Giffey die mit Abstand besten Persönlichkeitswerte aller Spitzenkandidaten. Bei einer Direktwahl wäre sie klar vorn: Ihre 34 Prozent sind mit Abstand der höchste Wert und eine deutlich höhere Zustimmung als für ihre Partei. Doch erstens sagen die Zahlen eher etwas über die Konkurrentinnen und Konkurrenten im Rennen um das Rote Rathaus aus. Zweitens werden Regierende Bürgermeister nicht direkt gewählt.

Die CDU ist wieder da

Unabhängig davon dürfte Franziska Giffey an einer Zahl schier verzweifeln. Die 37 Prozent Zufriedenheit der Berliner mit ihr sind bundesweit der mit Abstand schwächste Wert aller Landeschefs. Zum Vergleich: Der CDU-Mann Daniel Günther kommt in Schleswig-Holstein auf 75 Prozent.

Im Übrigen scheint jetzt einzutreten, womit seit Monaten zu rechnen war: Die CDU ist wieder da. Der Berliner Landesverband hat endlich den zuletzt vermissten Rückenwind aus dem Bund. Jetzt ist die CDU auf dem Wege, so groß zu werden, dass man kaum mehr an ihr vorbeikommt. Und der Anti-Charismatiker Kai Wegner ist auf dem besten Wege, das rote Rathaus schwarz zu machen.

Natürlich ist eine weitere Neuauflage Rot-Grün-Rot oder auch Grün-Rot-Rot rechnerisch weiter möglich. Aber die Wahrscheinlichkeit schwindet mit jeder neuen Umfrage. Schon jetzt liegt ein schwarz-rot-gelbes Bündnis nur noch vier Prozentpunkte dahinter.

Es sind noch drei Wochen bis zur Wahl. Zeit genug, Umfragen zu drehen. Nun wird sich zeigen, wer das noch wirklich will.