Rot-Grün-Rot: Wahlergebnis muss sich in Bezirken abbilden SPD, Grüne und Linke haben sich darauf verständigt, dass sich die Wahlergebnisse in den Berliner Bezirken vom 12. Februar auch in den Bezirksämtern abbilden ... dpa

Berlin -SPD, Grüne und Linke haben sich darauf verständigt, dass sich die Wahlergebnisse in den Berliner Bezirken vom 12. Februar auch in den Bezirksämtern abbilden sollen. „Es ist ganz klar, dass alle, die heute miteinander gesprochen haben dafür stehen, dass dieses Wahlergebnis in den Bezirken umzusetzen ist“, sagte die Regierende Bürgermeisterin und SPD-Landesvorsitzende Franziska Giffey nach einem Sondierungsgespräch der drei Parteien am Donnerstag. „Und dass es dafür klare, einheitlichen Regelungen braucht in allen zwölf Bezirken.“ Dafür müsse schleunigst ein Prozess angestrebt werden, der eine entsprechende rechtliche und rechtssichere Grundlage schaffe.