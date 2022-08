Rot-grün-rote Koalition berät auf Klausur über Energiekrise Die Spitzen der rot-grün-roten Koalition in Berlin kommen am Freitag (Pk 1330) zu einer Klausurtagung zusammen. Ein wichtiges Thema wird die Frage sein, wie ... dpa

Berlin -Die Spitzen der rot-grün-roten Koalition in Berlin kommen am Freitag (Pk 1330) zu einer Klausurtagung zusammen. Ein wichtiges Thema wird die Frage sein, wie das Land bedürftigen Menschen, aber gegebenenfalls auch Unternehmen oder Institutionen in der Energiekrise mit stark gestiegenen Preisen helfen kann. Außerdem soll es um Fragen der Wohnraumversorgung gehen. Für die breite Masse bezahlbare Wohnungen sind in Berlin seit längerem ein knappes Gut.