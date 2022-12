Roth gedenkt der Ermordung von Sinti und Roma Kulturstaatsministerin Claudia Roth und der Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, Romani Rose, haben am Donnerstag in der Gedenkstätte Sachse... dpa

Oranienburg -Kulturstaatsministerin Claudia Roth und der Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, Romani Rose, haben am Donnerstag in der Gedenkstätte Sachsenhausen der von den Nationalsozialisten ermordeten Sinti und Roma gedacht. Mit dem sogenannten Auschwitz-Erlass ordnete das Naziregime vor 80 Jahren die Deportation von Sinti und Roma aus ganz Europa in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau an. Hunderttausende Sinti und Roma fielen dem Völkermord zum Opfer.