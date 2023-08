Kurz bevor mein Urlaub zu Ende ging, schipperte ich mit der Familie auf einem alten Schiffkutter vor der Kreideküste bei Sassnitz herum. Die Sonne schien, meine Schwiegermutter machte sich ein Bier auf, weil ihr jemand aus ihrer Gymnastikgruppe gesagt hatte, wenn man Bier trinke, nehme man schneller zu. Die Stimmung war gut, die Plätze auch, oben auf dem Deck.

Wenn das Wetter so schön sei wie heute, lägen die Leute alle am Strand, hatte mir die Ticketverkäuferin erklärt. Beim Einstieg rief mir ein Pärchen, das die Fahrt zuvor mitgemacht hatte, zu, ich hätte mich für das richtige Schiff entschieden und fügte vielsagend hinzu: „Na, Sie werden ja selbst sehen.“ Dann ging es los. Der Motor ratterte, der Kapitän stellte sich vor: Er heiße Bernhard und sei für die Politik zu ehrlich.

Lebensgefahr an der Kreideküste

Was das hieß, wurde klar, als auf der linken Seite die Kreideküste auftauchte: Bernhard, der Kapitän, kann Grüne und Umweltschützer nicht leiden. Die Entwässerungskanäle aus DDR-Zeiten seien entfernt worden, als Jasmund Nationalpark wurde, erklärte er, das Regenwasser suche sich nun andere Wege, laufe die Felsen herunter, färbe sie braun, der Meeresspiegel steige, die Kreide bröckele, Strandwanderer setzten ihr Leben aufs Spiel. Es klang ziemlich gefährlich. Und so, als seien wir nur hier sicher, auf seinem Kutter.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Um den Bau der Touristenbrücke „Skylight“ auf der Stubbenkammer durchzusetzen, informierte er uns weiter, sei das Projekt aus dem Nationalpark-Konzept ausgegliedert worden. So laufe das hier. Geld von Touristen sei wichtiger als der Schutz der Umwelt. Meine Schwiegermutter nippte an ihrem Bier, meine Mutter sagte, das könne doch alles nicht wahr sein.

Das sagte sie oft in diesem Urlaub, der stürmisch gewesen war, in jeder Hinsicht. Viel Regen, viel Wind, die Wellen hoch, die Fischer schlecht gelaunt. Wegen der strengen Fangvorschriften müssen sie ihre Boote verkaufen. Der Dorsch an der Fischtheke kommt aus Norwegen, nicht mehr aus der Ostsee. Im Spiegel las ich, dass die Spur der Nord-Stream-Attentäter in die Ukraine führe. Sie hatten mit ihrem Segelboot auf Rügen angelegt, wo sonst.

Der Ostbeauftragte informiert

Das größte Thema auf der Insel aber war das LNG-Terminal. Protestplakate an den Häusern, Info-Broschüren in den Briefkästen. Den „lieben Bürgerinnen und Bürgern“ wurde mitgeteilt, ohne „ausreichende LNG-Kapazitäten“ stiegen die Gaspreise wieder stark an, gebe es „schlimmstenfalls“ zu wenig Gas, vor allem im Osten des Landes. Verschickt hatte die Flyer die „Deutsche ReGas“, das Wirtschaftsministerium und der Ostbeauftragte der Bundesregierung. Der Ostbeauftragte! Ich traute meinen Augen nicht. Ganz Rügen war in Aufruhr, aber statt seine Leute zu unterstützen, ihre Sorgen ernst zu nehmen, schürte der Ostbeauftragte Panik. Wie Bernhard, mein Kapitän.

Die Welt steht kopf, überall, aber hier auf der Insel noch ein bisschen mehr. Beim Thema LNG kam der Kapitän in Fahrt, zeigte auf einen langen Kasten im Meer, erklärte, wie klimaschädlich Methan sei, das hier ankomme, und erst die Tanker, die das tiefgekühlte Gas aus den USA nach Deutschland bringen! Die Zahlen, die er nannte, waren übertrieben, wie ich bei einer Blitzrecherche auf meinem Handy feststellte. Mir wurde trotzdem schwindlig. Der Kapitän redete und redete, der Wind wurde stärker, die Wellen höher. Nach anderthalb Stunden hatte ich endlich wieder Land unter den Füßen und das Gefühl: Der Sturm ist nicht vorbei.