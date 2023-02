Ruhrbistum will nach Missbrauchsfällen Neuanfang Das Ruhrbistum zählt zu den jüngsten in Deutschland und gilt als besonders volksnah und fortschrittlich. Doch auch hier sind über Jahre Hunderte Menschen mis... Rolf Schraa und Marc Herwig , dpa

ARCHIV - Das Bistum Essen - auch Ruhrbistum genannt - entstand 1958 aus Gebieten der Erzbistümer Köln und Paderborn und aus Teilen des Bistums Münster und umfasst den größten Teil des Ruhrgebiets, aber auch ländlich geprägte Gebiete des angrenzenden Sauerlandes. Roland Weihrauch/dpa

Essen -„Von Beruf bin ich Elektriker, aber ohne Abschluss. Ich erzähle, warum ich es nicht geschafft habe.“ So beginnt der Missbrauchsbetroffene Stephan Bertram bei einer Pressekonferenz im Bistum Essen, über sein Leben zu erzählen. Bertram arbeitete aus der Opferperspektive an einer großen Studie zum Missbrauch im Ruhrbistum mit, die jetzt vorgestellt wurde. In seinem Beruf ist der 59-Jährige seit Jahren krankgeschrieben. „Mein Leben ist für mich verkorkst“, sagt Bertram.