Runder Tisch zum Lehrkräftemangel hat die Arbeit aufgenommen

ARCHIV - Astrid-Sabine Busse spricht bei einer Pressekonferenz. Britta Pedersen/dpa/Archivbild

Berlin -Der Runde Tisch zum Lehrkräftemangel an Berliner Schulen hat die Arbeit aufgenommen. Das erste Treffen gab es am Mittwoch, wie Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) am Donnerstag im Abgeordnetenhaus erläuterte. Busse hatte dazu eingeladen. „Angedacht ist eine Serie mehrerer Termine bis Anfang Januar, vielleicht sogar noch mehr.“ Der Runde Tisch sei etwas ganz Neues. „Wir erlauben uns, ganz frei zu denken.“