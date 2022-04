Franziska Giffey befindet sich im Osterurlaub, am Freitag ist sie wieder im Dienst. Gleich am Freitagmorgen will Berlins Regierende Bürgermeisterin dann zusammen mit dem früheren Berliner Landesbischof Marcus Dröge das Kinderheim Elisabethstift in Reinickendorf besuchen. Am späten Nachmittag steht für die SPD-Politikerin ein ebenso politischer wie emotionaler Termin an: Iwan Federow, bisheriger Bürgermeister der südukrainischen Stadt Melitopol, hat sich zu einem Gespräch zur Kriegssituation und humanitären Lage im Roten Rathaus angesagt.

Mitte März war der 33-Jährige in die Weltnachrichten geraten. Mutmaßlich prorussische Separatisten hatten ihn in der offenbar von ihnen eingenommenen Stadt entführt. Das berichtete der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskyj in einer seiner Videobotschaften. Darin forderte der Präsident die Freilassung Fedorows.

Der ukrainische Präsident Selenskyj telefoniert in diesem Video mit Ivan Fedorov, dem mutmaßlich von russischen Streitkräften entführten Bürgermeister von Melitopol. Nun sei es den ukrainischen Streitkräften gelungen, Fedorov aus der Gefangenschaft zu befreien. https://t.co/JklI4MgT2d — Vassili Golod (@VassiliGolod) March 16, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

In dem Video sagte Selenskyj, er habe auch westliche Staaten darum gebeten, sich für die Freilassung Fedorows einzusetzen. Auch von Bundeskanzler Olaf Scholz und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron habe er Hilfe gefordert. Er werde mit „allen notwendigen Leuten“ sprechen, um Fedorow freizubekommen, versprach Selenskyj: „Wir erwarten, dass die Spitzenpolitiker der Welt uns zeigen, wie sie die Situation beeinflussen können.“ Kurz darauf kam Fedorow nach eigenen Angaben im Rahmen eines Gefangenenaustausches frei.

Fedorow dankte Selenskyj in einem eigenen Video dafür, „dass Sie mich nicht im Stich gelassen haben“. Er brauche noch „ein bis zwei Tage“, um sich zu erholen. Danach stehe er Selenskyj „zur Verfügung, um zu unserem Sieg beizutragen“. Dies tut er nun auf seine Art und Weise. Seit einiger Zeit ist Fedorow in Westeuropa unterwegs – als Botschafter der Ukraine quasi.

Als inoffizieller Botschafter bei Macron und beim Papst

Am 1. April war Fedorow beim französischen Präsidenten im Élysée-Palast in Paris. „Macron ist jetzt ein guter Lobbyist der Ukraine“, sagte er nach einer Unterredung. Ostern verbrachte Fedorow in Rom. Als Gast des Vatikans verfolgte er den wichtigsten Gottesdienst des Kirchenjahres in der Osternacht in erster Reihe im Petersdom.

Vom Papst empfing er warme Worte. „Wir alle beten mit Euch und für Euch“, sagte Franziskus am Ende seiner Predigt, als er sich direkt Fedorow zuwandte, „in dieser Dunkelheit, in der Ihr lebt, der Dunkelheit des Krieges, der Grausamkeit.“ Der Pontifex sprach den Ukrainern Mut zu und schloss seine Rede mit dem Satz „Christus ist auferstanden“ auf Ukrainisch. Bei der Gelegenheit traf er am Dienstag in Rom auch den italienischen Außenminister Luigi di Maio.

„Der Krieg wird auch in die europäischen Länder und Haushalte kommen“

Am Mittwoch hatte Fedorow einen Termin im EU-Parlament in Brüssel. „Die ukrainischen Familien denken nicht an Bequemlichkeit, sie denken an ihr Überleben und das muss aufhören, und zwar so bald wie möglich und mit allen Möglichkeiten wie Sanktionen und Waffen“, sagte er. „Wir sollten geeint sein, um unserem Land zum Sieg zu verhelfen. Der Krieg wird auch in die europäischen Länder und Haushalte kommen.“

Am Freitag macht Fedorow Station in Berlin. Begleitet wird er von den ukrainischen Parlamentsabgeordneten Maria Mezentseva und Olena Khomenko. Wie die Berliner Zeitung aus der Senatskanzlei erfuhr, wurde das Gespräch von der Ukrainischen Botschaft angefragt.