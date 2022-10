Russische Annexion ukrainischer Gebiete Thema bei den UN Erneut soll die Weltgemeinschaft über Russlands Handlungen in der Ukraine urteilen. Die Abstimmung über eine Resolution in New York wird auch als globaler St... dpa

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen im New Yorker UN-Hauptquartier. Mary Altaffer/AP/dpa

New York -Die UN-Vollversammlung beginnt heute Beratungen zu den jüngsten völkerrechtswidrigen Annexionen von Teilen der Ukraine durch Russland. Am Ende der Sitzung, die sich aufgrund einer Vielzahl an Sprecherinnen und Sprechern bis Mittwoch hinziehen könnte, soll das mit 193 Mitgliedstaaten größte UN-Gremium über eine Resolution zur Verurteilung Moskaus abstimmen.