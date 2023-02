Russische Fahne, Z-Symbole am Dach des Potsdamer „Kreml“ - Polizei ermittelt Die Polizei in Potsdam ermittelt wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung. Am Turm des alten Landtagsgebäudes haben Unbekannte eine russische Fahne und Z-Symbole angebracht. dpa

Die verbotenen Z-Symbole und eine russische Fahne sind auf dem Turm des „Kreml“ auf dem Brauhausberg in Potsdam. Paul Zinken/dpa

Potsdam -Am Turm des alten Landtagsgebäudes in Potsdam, das im Volksmund „Kreml“ genannt wird, haben Unbekannte eine russische Fahne und verbotene Z-Symbole angebracht. Am Samstag war eine weiß-blau-rote Trikolore am Brauhausberg über den Dächern der Stadt zu sehen, das „Z“ wurde am Mauerwerk aufgemalt. Der „Tagesspiegel“ berichtete am Freitag, dass die russische Fahne seit Donnerstagnachmittag am Dach des Turms zu sehen ist. Die Polizeidirektion West sagte der dpa, die Polizei ermittle wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung. Der Eigentümer des Gebäudes wurde demnach aufgefordert, die Symbole zu beseitigen.