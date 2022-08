Russische Untergrundgruppe bekennt sich zum Dugina-Attentat

Ein Foto des Anschlagsortes in der Nähe von Moskau – hier verstarb Darja Dugina. Investigative Committee of Russia

Eine neue Seite in der Geschichte des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine sei in den letzten Tagen aufgeschlagen worden: So heißt es in einem gestern veröffentlichten Video zu dem Attentat an Darja Dugina, der Tochter des russischen Rechtsnationalisten und einstigen Putin-Beraters Alexander Dugin. In dem Video behauptet Ilja Ponomarjow, ein ehemaliger Oppositionsabgeordneter im russischen Parlament, eine russische Untergrundgruppe namens „Nationalnaja Republikanskaja Armija“ (NRA, Nationale Republikanische Armee) sei für die Tötung verantwortlich – und erklärt in einem Manifest, wie sie mit weiteren solchen Angriffen das Putin-Regime stürzen wolle.

Die 29-jährige Dugina, die wie ihr Vater auf Sanktionslisten der USA und Großbritanniens wegen Aussagen zur Destabilisierung der Ukraine steht, wurde am Samstagabend am Moskauer Stadtrand getötet, als ein Auto, in dem sie Passagierin war, explodierte. Laut Medienberichten hätte Alexander Dugin auch in diesem Auto mitfahren sollen und sei auch Ziel des Attentats gewesen; er habe sich aber wenige Minuten vor der Abreise dazu entschieden, in einem anderen Auto zu reisen.

Die Tat ist als Akt des internen russischen Widerstands gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin und den Krieg reklamiert worden, sagt Ponomarjow in einem Video auf dem YouTube-Kanal des Online-Fernsehsenders Utro Fewralja (Februarmorgen), den er im März gegründet hat. Die NRA, so Ponomarjow, bestehe aus „russischen Aktivisten, Kämpfern und Politikern“ und wolle das Putin-Regime „stürzen und vernichten“. Ponomarjow, der 2014 als einziger Abgeordneter im russischen Parlament gegen die Annexion der Krim stimmte und seit 2016 in Kiew wohnt, kündigt in dem Video seine Unterstützung für die NRA an. Ob seine Behauptungen über ihre Verantwortung für das Attentat tatsächlich stimmen, konnte noch nicht bestätigt werden.

Putin-Anhänger werden zunächst ins Visier genommen

In dem Video liest Ponomarjow vor einer weiß-blau-weißen Flagge des russischen Widerstands gegen den Angriffskrieg aus einem angeblichen Manifest der NRA vor. Darin heißt es, Putin sei Kriegsverbrecher und „unrechtmäßiger Machthaber“, der „einen Bruderkrieg zwischen slawischen Völkern entfesselt“ habe und russische Soldaten in einen „sicheren und sinnlosen Tod“ schicken würde. Dagegen müsse nicht nur mit Worten gehandelt werden, sondern mit Taten – und zwar gegen Beamte, Geschäftsinhaber, die „von Korruption und persönlichen Verbindungen zu Regierungsbeamten profitieren“, und gegen diejenigen, die für die russischen Sicherheitskräfte tätig sind.

Sollten solche „Komplizen“ Putins und „Verräter des Vaterlandes“ nicht zurücktreten oder sich gegen den Krieg äußern, werde die NRA sie töten, so das Manifest. Russische militärische Fracht werde auch als „legitimes Ziel“ genannt. Dabei habe die NRA nicht vor, friedliche Zivilisten und zivile Objekte ins Visier zu nehmen: Provokationen und gegenteilige Erklärungen russischer Beamter in diesem Sinne sollten nicht ernst genommen werden, hieß es.

Das Manifest ruft russische Soldaten dazu auf, den Angriff auf russische „Brüder“ in anderen Ländern, etwa in Georgien und Syrien, zu beenden. In dem Video führt Ilja Ponomarjow auch die Ukraine in diesem Zusammenhang auf, obwohl dies nicht im Text des Manifests steht. Auch die russische Bevölkerung wird aufgefordert, sich der Bewegung gegen den Krieg anzuschließen, um zu zeigen, dass Russland kein Feind der Menschheit sei, heißt es im Manifest. Kämpfer der NRA seien bereits in der Ukraine unterwegs und unterstützten dort die ukrainischen Streitkräfte im russischen Krieg.

Selenskyj-Berater dementiert, Kiew habe den Angriff angeordnet

Eine offizielle Reaktion seitens Moskaus auf das Video oder das angebliche Manifest der NRA hat es noch nicht gegeben. Bereits am Wochenende haben aber russische Regierungsvertreter die ukrainischen Sicherheitsdienste SBU beschuldigt, den Angriff als Akt des „Staatsterrors“ organisiert zu haben – was unter anderem von Mikhailo Podoljak, einem hochrangigen Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, streng dementiert worden ist.

Retourkutschen zum Unabhängigkeitstag der Ukraine am Mittwoch, den 24. August, werden jetzt befürchtet: Aufforderungen zu Gegenmaßnahmen gegen „Entscheidungszentren“ der Ukraine werden unter anderem von Margarita Simonjan, Chefredakteurin des kremlfinanzierten Senders RT, in den sozialen Medien verbreitet. Im Vorfeld des Unabhängigkeitstags sind große Veranstaltungen unter anderem in Kiew bereits untersagt worden.