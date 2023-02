Russischer Angriffskrieg: Tausende Demonstranten erwartet Im Februar und März vor einem Jahr demonstrierten wochenlang immer wieder Tausende Menschen gegen Russland und für ein baldiges Ende des damals gerade begonn... dpa

Berlin -Zum Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine wollen am Freitag in Berlin Tausende Menschen gegen Russland und den Krieg demonstrieren. Zahlreiche Demonstrationszüge und Kundgebungen vor allem in der Innenstadt am Regierungsviertel rund ums Brandenburger Tor sind angemeldet.