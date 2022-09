Russischer Parlamentschef ruft Abgeordnete zum Kriegseinsatz Auch russische Abgeordnete seien nicht von der Teilmobilisierung zum Krieg gegen die Ukraube ausgenommen, sagt Russlands Parlamentschef. Er lobte Abgeordnete... dpa

ARCHIV - Wjatscheslaw Wolodin, Sprecher der Staatsduma, des russischen Unterhauses, spricht in der russischen Staatsduma. Alexander Zemlianichenko/AP/dpa

Moskau -Russlands Parlamentschef Wjatscheslaw Wolodin hat die Abgeordneten der Staatsduma nach dem Befehl für eine Teilmobilmachung zur Teilnahme an dem Krieg in der Ukraine aufgerufen. „Wer den Anforderungen der Teilmobilmachung genügt, sollte mit seiner Teilnahme bei der militärischen Spezialoperation helfen“, teilte der Duma-Chef am Donnerstag in seinem Nachrichtenkanal bei Telegram mit. „Es gibt keinen Schutz für die Abgeordneten.“