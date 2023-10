Der ehemalige wirtschaftspolitische Berater von Angela Merkel hat zugegeben, dass die Energiepolitik der Bundeskanzlerin Deutschland zu stark von russischem Gas abhängig gemacht habe. Lars-Hendrik Röller sagte in einem Interview mit der britischen Wirtschaftszeitung Financial Times: „Wenn wir damals gewusst hätten, was wir heute wissen, hätten wir natürlich anders gehandelt.“

Er betonte jedoch, dass das preiswerte russische Gas der deutschen Wirtschaft einen erheblichen Schub verschafft und somit ein zehnjähriges Wachstum ermöglicht habe. „Es half uns, starke Wachstumsraten zu erzielen, die Dinge finanzierten, die wir sonst nicht gehabt hätten, über einen Zeitraum von zehn bis 15 Jahren, Dinge, die sonst nicht möglich gewesen wären.“

Röller argumentierte, dass Angela Merkel wenige Alternativen zum russischen Gas gehabt habe, nachdem sie beschlossen hatte, aus der Kernenergie auszusteigen. Er sagte: „Man kann darüber streiten, ob das richtig war, aber es war der Konsens in der Gesellschaft zu der Zeit.“ Der Widerstand gegen Fracking in Deutschland und die Ablehnung des Baus von Importterminals für Flüssigerdgas schlossen laut Röller potenzielle Alternativen zu russischem Gas aus, das ohnehin günstiger war als Lieferungen aus Ländern wie Katar.

„Am Ende wurden wir abhängig vom russischen Gas“

Röller sagte, dass Russland über viele Jahrzehnte ein verlässlicher Energiepartner gewesen sei und auch während des Kalten Krieges Gas geliefert habe. Dennoch gestand er ein: „Das Ergebnis ist, dass wir am Ende sehr von russischem Gas abhängig wurden. Das ist eine Tatsache.“

In den letzten Jahren gab es wachsende Kritik an Merkels Energiepolitik, insbesondere, weil offensichtlich wurde, dass Russland seine Öl- und Gasexporte als geopolitische Waffe einsetzen könnte, spätestens seit der Annexion der ukrainischen Krim im Jahr 2014. Als Russland im Februar 2022 in die Ukraine einmarschierte, stammten 55 Prozent der deutschen Gasimporte aus Russland.

Kritiker konzentrierten sich vor allem auf Merkels Unterstützung für den Bau von Nord Stream 2, einer Pipeline unter der Ostsee, die die Importe von russischem Gas nach Europa erheblich erhöht und Russlands Einfluss auf den europäischen Energiemarkt verstärkt hätte. Diese Pipeline und Nord Stream 1 wurden im letzten Jahr durch Explosionen beschädigt, die noch untersucht werden.

Merkels Berater: Regierung kann Ziele nur dank starker Wirtschaft verfolgen

Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine hat die Bundesregierung begonnen, Deutschland vom russischen Gas abzukoppeln; derzeit wird Gas aus Norwegen, den Niederlanden und Belgien importiert. Deutschland hat auch in erneuerbare Energien investiert und LNG-Terminals gebaut, um Gas umzuwandeln. Dieser Prozess ist teurer als der direkte Import von Gas per Pipeline, sei es aus Norwegen oder Russland.

Röller sagte, dass die Regierung erneuerbare Energien nicht in dem Tempo ausgebaut habe, wie es notwendig gewesen wäre. Als Gründe dafür nannte er die Bürokratie und die Einwände der Bürger gegen Projekte. Er betonte jedoch, dass die derzeitige Regierung von Kanzler Olaf Scholz nur aufgrund der starken Wirtschaft und der Haushaltsdisziplin der vergangenen Dekade ihre aktuelle Politik verfolgen könne.