Russisches Haus in Berlin: „Wir müssen eine riesige Versöhnungsarbeit leisten“

Wer abends durch die Berliner Friedrichstraße spaziert, hört oft Russisch. Die Russen in Berlin. Wer sind sie eigentlich? Eine ziemlich heterogene Gruppe, muss man sagen. Ende 2021 lebten etwa nur rund 27.500 russische Staatsbürger in Berlin (nicht so viele, wenn man diese Zahl mit den rund 107.000 türkischen Staatsangehörigen vergleicht). Dazu kommen bis zu 300.000 Russischstämmige sowie Russlanddeutsche oder russischsprechende jüdische Kontingentflüchtlinge, die meist gut integriert sind und längst einen deutschen Pass haben.

Viele von ihnen pflegen weiter Verbindungen nach Russland, viele Eltern bringen ihren Kindern Russisch bei. Das Russische Haus in Berlin, bis 2020 hieß es noch „Russisches Haus der Wissenschaft und Kultur“, hat den Russen in Berlin das Russischlernen jahrelang ermöglicht und bot ein buntes Unterhaltungsprogramm aus russischen Filmen und Konzerten.

Was passiert im Russischen Haus heute?

In der Pandemie blieb das Haus jedoch geschlossen, die Russischkurse fanden nur online statt. Als der Ukraine-Krieg im Februar begann, blieb das Haus weiterhin zu. Deren Mitarbeiter schwiegen zu den tragischen Ereignissen. Kein Wunder, denn es wird von der staatlichen Organisation Rossotrudnitschestwo (der Name ist eine Zusammensetzung aus Russland und Zusammenarbeit) betrieben, die der Zuständigkeit des russischen Außenministeriums unterliegt. Die Mitarbeiter haben gewisse Beschränkungen bei der Redefreiheit. Doch bedeutet das zugleich, dass sie gleichgeschaltet sind oder russische Geheimagenten unterbringen müssen, wie es der Tagesspiegel suggeriert?

Der Direktor des Russischen Hauses Pavel Izvolskiy nimmt einen Anruf schnell entgegen. Das Haus sei seit September geöffnet, erwidert er. Kurz nach dem Gespräch wird auch die Anmerkung, die Institution sei vorübergehend geschlossen, von der Webseite genommen. Journalisten können gerne vorbeikommen.

Das massive Gebäude in der Friedrichstraße, 1984 im spätsowjetischen Stil aus Granit aus der Lausitz und Kalkstein aus Wraza erbaut, wirkt an einem frühen Oktoberabend in den Innenräumen genauso kalt wie von außen. Doch leer wirkt das Haus nicht. Frauen mit Kindern und ältere Leute gehen ein und aus, es gibt Leben und Bewegung. Im Aufzug sprechen wir eine Frau mit Kind auf Russisch an: „Was machen Sie hier?“, wollen wir wissen. „Der Junge hat gerade Russischunterricht gehabt“, antwortet sie.

Ein Russe in James-Bond-Manier

Pavel Izvolskiy empfängt uns in seinem geräumigen Büro an einem runden Tisch aus braunem Holz. An den Wänden sieht man Landschaften, aber kein einziges Porträt von Präsident Wladimir Putin. So könnte wohl jedes andere Büro in Berlin aussehen. Der 49-Jährige trägt eine graue Hose und einen blauen Rollkragenpullover und erinnert an Daniel Craig aus der James-Bond-Filmreihe. Der Ähnlichkeit ist er sich bewusst, deutet er an. Wir sprechen Russisch.

Direktor Pavel Izvolskiy in der Halle des Russischen Hauses in der Friedrichstraße in Berlin Berliner Zeitung/Markus Wächter

„Unser Haus war lange wegen der Pandemie und seit Februar wegen der Sicherheitsbedenken und Ängste unserer Mitarbeiter für Besucher geschlossen“, sagt er. „Es wurden Eier auf die Fassade geworfen und die Säulen mit Hassbotschaften beschmiert. Russische Häuser in anderen Ländern erlebten noch schwerere Angriffe.“

Nach der Sommerpause sei man nun wieder geöffnet. Man zeige wieder russische Filme und biete in ein paar Monaten erste Konzerte an, sagt Izvolskiy. Auch wenn es viel weniger seien als 2019 vor der Pandemie.

Und viel weniger als noch vor dem Ukraine-Krieg, möchte man energisch hinzufügen. Doch das Wort „Krieg“ nimmt unser Gesprächspartner nicht in den Mund. Stattdessen konstatiert er: „Jetzt ist es für uns aus gewissen Gründen, hauptsächlich aus logistischen, sehr schwierig geworden, große Teams aus Russland einzuladen. So, wie wir es früher getan haben. Deshalb verhandeln wir jetzt mit Kollektiven in Deutschland, damit sie bei uns Konzerte geben.“

Die gegenseitige Sperrung des Luftraumes durch die EU und Russland hat Reisen verkompliziert und verteuert. Aber haben die Menschen überhaupt noch Lust auf Unterhaltung im Russischen Haus?

Izvolskiy zeigt sich zuversichtlich. Es habe schon 2017 Leute gegeben, die aus Prinzip nicht ins Russische Haus gehen wollten, weil es für sie etwas im schlimmsten Sinne „Sowjetisches“ verkörperte, so Izvolskiy. Man habe aber immer noch ein treues Publikum. „Die Nachfrage ist da. Die Menschen rufen uns an und fragen: ‚Wann beginnen die Konzerte wieder?‘“, erwidert Izvolskiy. „Also planen wir für Ende November, Anfang Dezember eine Reihe von Konzerten und Puppentheater und erwarten volle Säle.“ Es kämen donnerstags bereits zwischen 50 und 150 Menschen ins Kino. Insgesamt bietet das Filmtheater 189 Sitze.

„Alle Lehrer sind mit uns geblieben“

Russischkurse für alle und das russische College, also Unterrichtsfächer für Schüler in Russisch, gebe es jetzt wieder in Präsenz. Eine Stunde Gruppenunterricht für Kinder koste zwischen 12 und 20 Euro. Darüber hinaus gebe es eine Kunstschule, wo Kinder malen oder modellieren können. „Unser gesamtes Team und alle Lehrer sind mit uns geblieben“, versichert der Direktor mit Blick auf den Ukraine-Krieg. „Erwachsene Deutsche kommen nach wie vor zu uns, um Russisch zu lernen. Eine Dame hat zwar aus Prinzip den Unterricht abgebrochen, aber sie ist eher die Ausnahme als die Regel.“

Anfang Mai hatten drei Künstlerinnen aus der Ukraine und Russland mit einer Protestaktion vor dem Russischen Haus die vorbeigehenden Passanten auf die Gräueltaten von Butscha aufmerksam gemacht. Das Russische Haus habe sich über die Aktion empört und die Berliner Polizei gerufen, schrieb der Tagesspiegel. Der Direktor des Russischen Hauses widerspricht, als wir ihn auf die Tumulte ansprechen. Man habe die Künstlerinnen gebeten, auf der gegenüberliegenden Seite der Straße zu demonstrieren. Die Polizei habe man nur zweimal gerufen, als Hassbotschaften auf Säulen gemalt wurden, so Izvolskiy.

Er dementiert auch die Vorwürfe, das Russische Haus würde unter anderem „ein unbefangenes Bild über russische Innen- und Außenpolitik“ vermitteln. In der Tat sind auf der Webseite des Hauses keine derartigen Botschaften zu finden.

Ist das Russische Haus wie das Goethe-Institut?

„Politik machen wir nicht“, beharrt Izvolskiy. Das Russische Haus sei für ihn wie das Goethe-Institut, das vom Auswärtigen Amt institutionell gefördert wird. Auf der Webseite der Organisation steht geschrieben, es genieße die Rechte einer juristischen Person gemäß des Abkommens zwischen der Regierung der Russischen Föderation und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über die Aktivitäten von Kultur- und Informationszentren vom 4. Februar 2011. Die staatliche Organisation Rossotrudnitschestwo sei lediglich der Betreiber, rechtlich sei das Russische Haus eigenständig, insistiert der Direktor. Der Antwort auf die Frage, ob das russische Außenministerium Einfluss auf die Tätigkeit des Hauses nehme, weicht Izvolskiy aus. „Es nimmt genauso viel Einfluss auf unsere Aktivitäten, wie das Auswärtige Amt Einfluss auf die Aktivitäten des Goethe-Instituts nimmt.“ Finanziert werden die beiden Organisationen sowohl aus dem Staatshaushalt sowie aus eigenen Erlösen.

Und trotzdem sind die Differenzen offensichtlich. Izvolskiy ist in seiner Funktion als Direktor nach eigenen Angaben in Russland verbeamtet und genieße in Deutschland den Status eines Diplomaten und Botschaftsrates. Die EU-Kommission hat seine Dachorganisation Rossotrudnitschestwo im Juli im Rahmen des siebten Sanktionspakets als föderales Organ der Exekutive sanktioniert, das „für die Soft Power und den hybriden Einfluss des Kremls, einschließlich der Förderung des sogenannten ‚Russkij-Mir-Konzeptes‘ (Russische-Welt-Konzepts) stehe. Seit vielen Jahren agiere die Agentur als Dachverband für ein Netzwerk von „russischen Landsleuten und Agenten“, konsolidiere Aktivitäten prorussischer Akteure und beitreibe Geschichtsrevisionismus, begründet die EU.

„Das Russische Haus ist nicht unter Sanktionen“

Von solchen Vorwürfen gegenüber dem Russischen Haus oder auch der Behauptung, es organisiere etwa prorussische Autokorsos, will Izvolskiy nichts wissen. Sein Haus betreibe so etwas nicht, kontert er. Und trotzdem würden deutsche Organisationen sich weigern, mit dem Russischen Haus in Kontakt zu treten. „Wir zeigen bald Filme von Andrei Tarkowski in deutscher Sprache mit deutschen Untertiteln. Die Defa-Stiftung, die auch Filmvorführungsrechte besitzt, hat uns im September die Vorführung gegen Bezahlung verweigert, weil man, so die Erklärung, nicht mit sanktionierten russischen Staatsorganisationen zusammenarbeite.“ Das Russische Haus stehe aber nicht unter Sanktionen und werde auch nicht in den EU-Papieren erwähnt, erklärt Izvolskiy. Seine Arbeit sei nicht verboten. „Die Rechte mussten wir also alternativ erwerben“, fügt er hinzu.

Das Filmtheater des Russischen Hauses vor einer Filmvorführung in russischer Sprache Berliner Zeitung/Markus Wächter

Zwei Banken hätten dem Russischen Haus vorerst zwar die Konten eingefroren und sich dabei auf die Russland-Sanktionen bezogen. Doch nach Klärung der Lage würden sie wieder funktionieren, so der Direktor. Der Mann vermittelt zumindest rhetorisch nicht den Eindruck, dass er den Krieg gegen die Ukraine unterstützt. Und trotzdem bleibt die Frage: Kann eine staatliche Kulturinstitution, die eigentlich Völkerverständigung betreiben will, mitten im Krieg einfach schweigen und weitermachen, als wäre nichts passiert?

Izvolskiy antwortet nicht. Dann sagt er diplomatisch und etwas ausweichend: „Schauen Sie sich einfach an, was wir tun.“ Das Russische Haus Saar, eine private Initiative, hat sich für ukrainische Flüchtlinge engagiert, erwidern wir. Warum geht man in der Friedrichstraße nicht den gleichen Weg?, wollen wir wissen. Izvolskiy weicht wieder aus: „Wir helfen ihnen.“ Aber wie genau? „Menschen unterschiedlicher Nationalitäten besuchen unser Haus, auch mit ukrainischen Pässen.“

Ist es nicht zynisch, Unterhaltungsprogramme anzubieten, während die Menschen in der Ukraine durch russische Bomben sterben? „Es ist nicht die Zeit für Spaß“, gibt Izvolskiy zu. „Vor der Pandemie hatten wir viele amüsante Aufführungen. Jetzt halten wir das für unangemessen. Wir planen, hauptsächlich klassische Musik und seriöse Filme anzubieten. Und das ist auch gut so. Es wird Weihnachtsfeiern geben, aber die werden wir nur den Kindern anbieten.“

„Wir wünschen uns alle, dass der Frieden kommt“

Auch Menschen, die der neuen Welle russischer Auswanderer und Geflüchteter entstammen, würden ins Russische Haus kommen, behauptet Izvolskiy weiter. Haben diese Menschen denn keine Angst, hier gefangen und zurück in die Heimat geschickt zu werden?, wollen wir wissen. Die Antwort: „Ich werde Sie vielleicht enttäuschen, aber das tun wir nicht.“

Zum Abschluss sagt Pavel Izvolskiy: „Natürlich wünschte ich mir sehr, dass das Russische Haus heute wie vor der Pandemie arbeiten würde. Ich möchte wirklich, dass alle ohne Angst zu uns kommen, um jemanden kennenzulernen, um etwas zu sehen. Und ich sehe ein, dass dafür eine riesige Versöhnungsarbeit geleistet werden muss. Von allen, aber zuallererst von Russland und uns Russen. Eine riesige Arbeit, um es aufzuarbeiten. Nie wieder Krieg. Unter diesem Motto bin ich selbst erzogen worden. Wir wünschen uns alle, dass es aufhört und der Frieden bald kommt.“

Aber wann?

Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de