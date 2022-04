Der Untergang des russischen Kriegsschiff „Moskwa“ könnte, rückblickend betrachtet, ein symptomatisches Ereignis gewesen sein. Das gesunkene Schiff, das allen Indizien nach von zwei ukrainischen Raketen zerstört wurde, steht stellvertretend für die Probleme, mit denen das russische Militär aktuell zu kämpfen hat. Die Ukrainer sind besser organisiert und bewaffnet, als es die russischen Geheimdienste noch vor der Invasion wohl gedacht hätten.

Auch wenn zu bedenken gilt, dass das russische Militär – den meisten Experten zufolge – noch nicht alle Register gezogen hat, kommt man nicht daran vorbei, die Invasion der Russen als überraschend verlustreich zu bezeichnen. Der weitere Verlauf des Krieges könnte gerade deshalb, insbesondere mit Blick auf die Kämpfe in der Ostukraine, noch brutaler und kompromissloser ausfallen. Und doch deuten die großen Verluste darauf hin, dass Russlands Generäle vom Widerstand der ukrainischen Armee überrascht wurden.

Selbst im reglementierten Fernsehen lassen sich die Verluste offen aussprechen

Was wird weiter passieren? Analysten hatten schon vor Wochen auf den 9. Mai 2022 als den entscheidenden Tag hingewiesen, an dem Wladimir Putin beim Gedenktag an das Ende des Zweiten Weltkriegs (am „Tag des Sieges“) erste Erfolge, einen Sieg oder sogar einen Frieden in der Ukraine vermelden will. Mit Blick auf den Rückzug der russischen Truppen aus Kiew und den verhärteten Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine wird Putins (vermeintlicher) Plan immer unwahrscheinlicher. Die Zerstörung der „Moskwa“ ist, aus russischer Sicht, ein weiterer Misserfolg, der das Fortkommen ins Stocken bringen könnte.

Weitere Zweifel am Festhalten des Kurses hat nun ein russischer TV-Journalist gesät. In einer Ausgabe der Fernsehsendung „Ein Abend mit Vladimir Solovyov“, der diversen Presseberichten zufolge beim Fernsehsender Russia-1 ausgestrahlt wurde, deutete der TV-Experte an, dass der Krieg beendet werden müsse, nachdem Russland demütigende Verluste erlitten hatte. Seine Sätze werden von westlichen Experten als Reaktion auf die Zerstörung der „Moskwa“ interpretiert, als Zeichen dafür, dass die Zweifel in Russland, ob dieser Krieg noch zu gewinnen sei, immer klarer zutage treten und selbst von der russischen Elite nicht länger verdeckt werden können. Selbst im reglementierten und von staatlichen Gremien kontrollierten russischen Fernsehen lassen sich die Verluste jetzt offen aussprechen.

Новые тезисы у российских пропагандистов, оказывается войну надо прекращать, должны работать дипломаты pic.twitter.com/e49pgAwHZs — Тетяна Попова (@tatianapopova7) April 16, 2022

„Lassen wir Diplomaten (...) dieses Problem lösen“

Vladimir Solovyov sagte weiter, dass Russland sich nicht in einen Konflikt verwickeln lassen solle, der sich „als ein weiteres Afghanistan“ herausstellen könnte. Er bezog sich auf den katastrophalen Krieg zwischen der Sowjetunion und den Mudschaheddin-Kämpfern, der in den 1980er-Jahren verlustreich endete.

Der Fernsehjournalist sagte noch einige weitere erstaunliche Sätze, die man im russischen Staatsfernsehen so nicht erwarten würde. Etwa: „Die Ukrainer können sich doch eigentlich selbst de-nazifizieren. Wir können das nicht für sie tun.“ Und: „Müssen wir uns in ein weiteres, noch schlimmeres Afghanistan stürzen? In der Ukraine gibt es mehr Leute und sie sind fortgeschrittener im Umgang mit Waffen. Das brauchen wir nicht. Es reicht. Die Armee hat ihre Aufgabe bereits erfüllt. Lassen wir Diplomaten (...) dieses Problem lösen. Die Armee kann nicht das Entscheidungsorgan für all diese Dinge sein.“

Die Indizien deuten nicht darauf hin, dass Wladimir Putin aufzugeben plant

Der Ausschnitt aus der russischen Fernsehsendung wurde auf verschiedenen Plattformen geteilt. Das amerikanische Informationsportal Newsweek konnte die Authentizität noch nicht bestätigen, doch seriöse Quellen gehen fest von der Echtheit des Videomaterials aus. Auch die New York Times bezog sich in einer Analyse auf die Sendung. Es könnte also durchaus sein, dass das russische Volk darauf vorbereitet werden soll, dass ein anderer Ausgang als ein Sieg in der Ukraine für Russland folgen könnte.

Zugegeben: Die Indizien deuten nicht darauf hin, dass Wladimir Putin aufzugeben plant. Die Deutsche Presseagentur schrieb noch am Sonntag: „Trotz seiner Konzentration auf den Osten der Ukraine bleibt Russlands Kriegsziel nach Einschätzung britischer Geheimdienste unverändert. Moskau wolle die Ukraine dazu zwingen, ihre euro-atlantische Ausrichtung aufzugeben. Außerdem wolle es seine eigene Dominanz in der Region behaupten (...). Operativ sei Russland weiterhin dabei, seine Truppen und seine Ausstattung aus Belarus in Richtung der Ost-Ukraine zu verlagern.“

Das klingt nicht nach Frieden. Doch die Aussprache des TV-Journalisten Vladimir Solovyov im russischen Fernsehen deutet zumindest darauf hin, dass an einem Plan-B-Szenario gearbeitet wird.