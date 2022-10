Russland feuert Raketen auf die Ukraine - Tote und Verletzte Viele Menschen in der ukrainischen Hauptstadt sind gerade auf dem Weg zur Arbeit, als die russischen Raketen einschlagen. Luftalarm wird ausgelöst. Der Krieg... dpa

ARCHIV - Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko warnt vor weiteren Raketenangriffen. a Beata Zawrzel/ZUMA Press Wire/dp

Kiew/Moskau -Russland hat mehr als sechs Dutzend Raketen auf Kiew und andere Städte in der Ukraine gefeuert. Die Angriffe am Montagmorgen töteten allein in der Hauptstadt mindestens neun Menschen, mindestens 36 wurden verletzt, wie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und die Rettungsdienste mitteilten. Viele Menschen waren gerade auf dem Weg zu Arbeit.