Zurück in den Stalinismus: Geheimdienst enthüllt neue Dzierzynski-Statue

Die russische Hauptstadt hat ein neues Denkmal. Wobei: Eigentlich ist es eine alte Statue, präsentiert im neuen Glanz innerhalb des Hauptquartiers des Auslandsgeheimdienstes SWR. Eine meterhohe Bronzestatue von Feliks Dzierzynski – Gründer und Leiter der ersten sowjetischen Geheimpolizei, der Tscheka, und Architekt des Roten Terrors, ziert von nun an den Innenhof des Geheimdienstes.



Für Spione und Agenten Russlands war und ist Dzierzynski bis heute ein Held. Das sagte auch der Leiter des Auslandsgeheimdienstes im heutigen Russland, Sergej Naryschkin, mit stolzer Stimme: „Er ist der Tschekist Nummer eins.“

Was Dzierzynski aber auch war: ein ursprünglich polnischer Adliger, der in der Kindheit noch davon träumte, katholischer Priester zu werden. Doch er wandelte sich radikal. Während der Wirren des untergehenden Russischen Zarenreiches wurde er zum Revolutionär. Auf Befehl Lenins gründete man die Allrussische außerordentliche Kommission zur Bekämpfung von Konterrevolution und Sabotage – kurz: Tscheka. Der Chef: Dzierzynski höchstpersönlich.

Der gebürtige Pole war damit auch einer der führenden Köpfe des totalitären Systems unter Stalin. Unter seiner Leitung kam es zu einer bis dato in Russland beispiellosen Welle systematischer Gewalt gegen das Bürgertum, Andersdenkende und sogenannte konterrevolutionäre Kräfte. Historiker schätzen für die Periode von 1918 bis 1922 bis zu 280.000 Todesopfer. In dieser Zeit bekam der Chef der Geheimpolizei auch seinen Spitznamen „Eiserner Felix“.



In der DDR war Dzierzynski Namenspatron eines Wachregiments in Ost-Berlin. Am 2. Oktober 1990, dem Tag vor der Wiedervereinigung, wurde es aufgelöst.

Heute sei Dzierzynski eine der „wichtigsten moralischen Leitlinien geworden“, so Naryschkin während der Präsentation der Statue im Moskauer Außenbezirk Jassenewo. Der Chef von Wladimir Putins Auslandsspionen bildete auf der Pressekonferenz ein durchweg positives Bild von Dzierzynski ab. „Ehrlichkeit, Treue und Gerechtigkeit“ sind nur ein Zusammenschnitt der Begriffe, die Naryschkin mit dem Tscheka-Führer verbinde.

Aus einer anderen Zeit

Dabei ist es erst 32 Jahre her, als 1991 im Zentrum von Moskau unter großem Jubel die berühmte Dzierzynski-Statue auf dem Lubjanka-Platz vor dem KGB-Hauptgebäude gestürzt wurde. Eine Zeit aus einer scheinbar anderen Epoche. Später gab es ein kleines Denkmal für die Opfer des sowjetischen Gulag-Systems.

Feliks Dzierzynskis Statue – auf dem Areal des SWR in einem Moskauer Außenbezirk. Itar-Tass/imago

Doch nun ist Dzierzynski unter den russischen Spionen zurückgekehrt. „Kollegen, die Skulptur, vor der wir stehen, ist eine etwas verkleinerte Kopie des berühmten Denkmals für Dzierzynski, das 1958 auf dem Lubjanka-Platz in Moskau errichtet wurde“, sagte Naryschkin während der Präsentation. Die Statue zeigt den 1926 an einem Herzinfarkt verstorbenen Tschekisten mit einem langen Mantel, die rechte Hand in der Seitentasche, den Blick nach vorn gerichtet.

Obwohl die Statue in den Höfen des Auslandsgeheimdienstes enthüllt wurde, ist es doch vor allem ein Zeichen an die eigene Bevölkerung. So blieb Dzierzynski stets ein Synonym für die stalinistischen Repressionen in den 1920er-Jahren, in die sich auch das heutige Russland – 100 Jahre später – immer stärker bewegt.