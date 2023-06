Wagner-Aufstand: So berichtete das russische Fernsehen über den Putschversuch

Das Vordringen Prigoschins bis kurz vor Moskau bewegte die Welt. Doch wie berichteten die Medien in Russland? Lief wie in den 90ern das „Schwanensee“-Ballett in Dauerschleife?

Wenn im russischen Fernsehen „Schwanensee“ läuft, passiert häufig etwas Weltbewegendes. Es ist eine Art Symbol, eine Art Code. Schon zu Sowjetzeiten war es üblich, das Ballett von Piotr Tschaikowski im TV zu zeigen, wenn man der Bevölkerung wichtige Ereignisse vorenthalten wollte. So wurde beispielsweise während des Zusammenbrechens der Sowjetunion, Anfang der 90er-Jahre, tagelang „Schwanensee“ gezeigt. Wie berichteten also russische Medien über Prigoschins Putschversuch vom Samstag?

In Dauerschleife lief das weltberühmte Ballett bei NTW oder im Perwij Kanal nicht. Das Staatsfernsehen konnte wohl in Anbetracht der Informationsflut in den sozialen Netzwerken den Putschversuch kaum verschweigen. Schon in der Nacht zum Samstag, als Söldner-Anführer Jewgeni Prigoschin einen Marsch nach Moskau ankündigte, unterbrach Rossiya 24 den regulären Sendebetrieb.

„Eine Mitteilung des russischen Verteidigungsministeriums: Jegliche Aussagen eines Jewgeni Prigoschin in den sozialen Medien entsprechen nicht der Wahrheit und sind eine Provokation“, sagte der Nachrichtensprecher. Zu dem Zeitpunkt hatten jedoch schon Millionen Menschen die Lage in verschiedensten Telegram-Kanälen verfolgt. Auch wenn das Staatsfernsehen im System Putin weiterhin eine omnipräsente Rolle spielt, wurden die Liveticker in den Telegram-Kanälen – und das nicht nur unter jüngeren Menschen – stärker zitiert.

Eine Szene verdeutlicht das Verhältnis zwischen Fernsehen und Telegram sehr deutlich: Als am Samstagabend das russische Staatsfernsehen zum ersten Mal in einer Eilmeldung vom Rückzug der Wagner-Truppen berichtete, zitierte der Nachrichtensprecher den Telegram-Kanal des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko. „Prigoschin hat den Vorschlag von Belarus’ Präsident Alexander Lukaschenko zum Anhalten seiner Bewaffneten aus der Wagner-Truppe und weiteren Schritten zur Deeskalation angenommen“, sagte der Moderator, „Wladimir Putin dankte seinem belarussischen Kollegen für die geleistete Arbeit.“ Telegram war am Wochenende die Hauptquelle für russische Fernseh- und Radiosender.

Von der Liebeskomödie bis zum Fußball-Rückblick

Im russischen Fernsehen wurde jedoch nicht ausschließlich über den Putschversuch berichtet. Es gab kaum Liveschalten zu Korrespondenten nach Rostow oder Woronesch, keine Analysen der Lage oder Gespräche mit Experten. Am frühen Samstagnachmittag – also zu der Zeit, als Prigoschins Söldner nur noch 200 Kilometer vor Moskau standen – strahlte eben jener Rossiya-24-Sender eine Dokumentation über Silvio Berlusconi aus. Auf Twitter verglichen User die Berlusconi-Doku schon mit den „Schwanensee“-Filmen in den 90ern.

Russian state rolling news channel Rossiya 24 isn't ignoring events entirely, but the fact they're currently airing a documentary about Silvio Berlusconi tells you quite a lot pic.twitter.com/16qx18ckBG — Francis Scarr (@francis_scarr) June 24, 2023

Die Themenauswahl war im russischen Fernsehen vielfältig. Um 14 Uhr Moskauer Zeit lief im Perwij Kanal eine Liebeskomödie, um 17 Uhr eine Krankenschwestern-Serie. Auf NTW waren Dokumentationen über Wunder der Technik und eine Quiz-Show zu sehen. Auf anderen Sendern gab es Berichte über die „militärische Spezialoperation“ – so wird in Russland der Krieg gegen die Ukraine genannt – und einen Rückblick auf die Fußball-Saison der russischen Liga.

Es schien nicht so, dass die Fernsehanstalten auf den Putschversuch Prigoschins gut vorbereitet gewesen wären. Eine bis ins kleinste Detail durchorchestrierte Berichterstattung – wie beispielsweise zum Kachowka-Staudamm oder der Annexion der Krim – gab es für die russischen Zuschauer nicht.

Wird Telegram relevanter als das Fernsehen?

Wesentlich mehr Menschen – sowohl kritisch gesinnte als auch kremltreue Moskauer und Petersburger – haben die Szenerie am Samstag auf Telegram verfolgt. Einer der bekanntesten Akteure ist Wladimir Solowjow. „Hört auf, solange es nicht zu spät ist“, sagt er in einer Videoansprache in Richtung der Wagner-Truppen, „wir dürfen unser Land nicht verlieren.“ Es gebe nichts Schlimmeres als einen Bürgerkrieg, so Solowjow.

#BREAKING

Wagner Group declares war on Russian Defence Ministry [developments as of June 24, 02:25 AM CET]



1) Russian news channel Rossiya-24 interrupted its programming to read out statements from the Russian Defence Ministry, Kremlin and National Counter-Terrorist Committee on… pic.twitter.com/WsFivRsejY — In Context (@incontextmedia) June 24, 2023

Ein weiterer Pro-Putin-Kanal schreibt, die Wagner-Söldner würden sich von Helden in Verräter verwandeln, wenn sie Moskau erstürmen würden. In einem oppositionellen Kanal machen sich die User wiederum darüber lustig, dass die Gegenoffensive den Donbass „übersprungen“ habe und direkt auf Moskau ziele.

Der ehemalige militärische Führer der sogenannten Volksrepublik Donezk, Igor Girkin – unter dem Pseudonym Strelkow schreibend – bezichtigt Prigoschin der Lüge. „Man muss dem Eid der russischen Armee treu bleiben“, schreibt er. Strelkow glaube nicht, dass die russische Armee hinter den Angriffen auf das Wagner-Lager stecke.

Eine Großzahl bekannter und reichweitenstarker Telegram-Kanäle vermied es jedoch, den Putschversuch zu kommentieren. Russia-Today-Chefredakteurin Margarita Simonjan schwieg beispielsweise. Oftmals posteten Admins der Telegram-Kanäle lediglich das zusammengelegte Handflächen-Emoji. Es soll betende Hände zeigen. Sowohl Solowjow als auch Außenamtssprecherin Maria Sacharowa hatten am Samstag mehrmals ihre Leser und Zuschauer aufgefordert zu beten.