Russland plant Militärmanöver mit mehr als 50.000 Soldaten Bereits diese Woche startet in Russland ein großes Militärmanöver mit Zehntausenden Soldaten. Mit dabei sind auch Truppen aus dem Ausland. dpa

Russische Soldaten auf einem gepanzerten Mannschaftstransporter BTR-82A in der baltischen Exklave Kaliningrad. Uncredited/AP/dpa

Moskau -Mehr als 50.000 Soldaten werden sich in dieser Woche an einem geplanten großen russischen Militärmanöver beteiligten. Bei der Übung „Wostok 2022“ („Osten 2022“) sollen zudem 5000 Waffen und militärische Ausrüstung zum Einsatz kommen sowie 140 Flugzeuge und 60 Kriegsschiffe und andere Boote, wie das Verteidigungsministerium am Montagmorgen in Moskau mitteilte. Das Manöver beginnt demnach an diesem Donnerstag und endet Mittwoch nächster Woche. Es soll auf Truppenübungsplätzen in Ostsibirien und im Fernen Osten sowie im Japanischen Meer stattfinden.