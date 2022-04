In der Stadt Mariupol am Asowschen Meer soll es nach bisher unbestätigten Angaben einen Angriff mit chemischen Kampfstoffen auf ukrainische Einheiten gegeben haben. Das dort stationierte Asow-Regiment berichtete dem amerikanischen Militär, dass einige der dort stationierten Einheiten am Montagabend mit einer chemischen Substanz angegriffen worden seien. Laut Berichten des Freiwilligenbataillons, das unter Kommando der ukrainischen Armee steht, würden Soldaten über Schmerzen und Fehlfunktionen des Atemtrakts und Nervensystems klagen. Drei Personen seien betroffen.

Laut Angaben der Militäreinheit soll der chemische Stoff von einem unbemannten Luftfahrzeug abgeworfen worden sein. Weiter heißt es, dass die Symptome denen gleichen würden, die vom Einsatz des Nervenkampfstoffes Sarin in Syrien bekannt seien. Syrische Truppen sollen, mit Unterstützung von Russland, im syrischen Bürgerkrieg wiederholt chemische Kampfstoffe wie Sarin gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt haben. Das Nervengift Sarin ist äußerst gefährlich. Schon kleinste Dosen des Kampfstoffes können bei Kontakt zum Versagen des Atmungs- und des Nervensystems führen.

Man könne die „Maulwürfe aus ihren Löchern räuchern“

Zuvor hatte der Verantwortliche für Verteidigung der selbsternannten Donezker Volksrepublik, Eduard Basurin, in einem Fernsehinterview die russischen Truppen zu einem Einsatz von Chemiewaffen aufgefordert. Er sagte, man könne die „Maulwürfe aus ihren Löchern räuchern“. Ziel sei das Fabrikgelände von Asow-Stahl, einer großen Stahlfabrik in der Stadt am Asowschen Meer. Am Samstag war zudem bekanntgeworden, dass General Alexander Dvornikov das Kommando über den russischen Militäreinsatz erhalten habe. Dvornikov ist Kommandeur des südlichen Militärbezirks der russischen Streitkräfte. Er soll in den zurückliegenden Jahren bereits den russischen Militäreinsatz in Syrien verantwortet haben.

Die Angaben konnten bisher nicht unabhängig überprüft werden. Das Asow-Bataillon gilt in Teilen als rechtsextrem. Die Einheit untersteht jedoch dem Kommando der regulären ukrainischen Streitkräfte. Seit Beginn der großflächigen Invasion der Ukraine durch Russland verteidigt Asow gemeinsam mit anderen Einheiten Mariupol gegen die russischen Truppen.

Weder Strom, noch Wasser, noch Gas sind in Mariupol verfügbar

Die Stadt steht seit Anfang März unter russischer Belagerung. Informationen dringen nur sehr spärlich nach außen. Den verbliebenen Bewohnern Mariupols soll es an allem mangeln. Weder Strom, noch Wasser, noch Gas sind in der Stadt verfügbar. Die Mobilfunk- und Internetverbindungen liegen lahm. Evakuierungen finden nur unregelmäßig statt. Es sollen sich noch bis zu 100.000 Zivilisten in der Stadt aufhalten. Laut Angaben der ukrainischen Regierung seien bereits 5000 Zivilisten in Mariupol durch Beschuss und Hunger umgekommen.

Die Verwendung von chemischen Kampfstoffen wäre ein weiterer Schritt der Eskalation im Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Jake Sullivan, der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, hatte für den Fall eines Chemiewaffeneinsatz weitere starke Reaktionen seitens der Nato und der USA angekündigt.

„Wenn diese Informationen wahr sind, sind sie sehr besorgniserregend“

Großbritannien versucht diese Berichte jetzt zu verifizieren. „Es gibt Berichte, dass die russischen Streitkräfte bei einem Angriff auf die Bevölkerung von Mariupol chemische Kampfstoffe eingesetzt haben könnten“, schrieb Außenministerin Liz Truss am Montagabend auf Twitter. Unterdessen wird die Situation der verbliebenen ukrainischen Soldaten in Mariupol offenbar immer schwieriger.

„Wir arbeiten dringend mit Partnern zusammen, um die Details zu überprüfen“, erklärte Truss zu dem mutmaßlichen Chemiewaffeneinsatz. „Jeder Einsatz solcher Waffen wäre eine gefühllose Eskalation in diesem Konflikt, und wir werden Putin und sein Regime zur Rechenschaft ziehen“, schrieb Truss weiter.

Der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby, sagte am Montagabend, auch Washington habe unbestätigte Informationen über einen Chemiewaffenangriff in der strategisch wichtigen Stadt. „Wenn diese Informationen wahr sind, sind sie sehr besorgniserregend“, sagte er. Er verwies auf „Bedenken“ des US-Militärs, dass Russland „verschiedene Mittel“, „insbesondere Tränengas gemischt mit chemischen Kampfstoffen, in der Ukraine einsetzen könnte“.