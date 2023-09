Rustem Umerow: Wer ist der neue Verteidigungsminister der Ukraine?

Rustem Umerow hat keine militärische Erfahrung. Die zu erwartende Berufung des 41-jährigen Krimtataren als Nachfolger des der Korruption bezichtigten Oleg Resnikow ist daher ein politisches Signal, das der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj aussendet: Es brauche nach 550 Tagen des Krieges einen Neuanfang im Verteidigungsministerium, erklärte Selenskyj bei der Bekanntgabe des Wechsels. Das Thema Korruption sprach er nicht an. Umerow ist laut der Financial Times (FT) „ein erfolgreicher Geschäftsmann“, der seit September 2022 die staatliche Privatisierungsbehörde leitet, die, so die FT, „Vermögenswerte an Investoren versteigert und staatliche Fabriken und Immobilien verwaltet“. Der Guardian schreibt, dies sei „eine besonders schwierige Aufgabe in der Ukraine, wo der Privatisierungsprozess von Korruption geprägt war“.

Umerow spricht fließend Englisch, was ihm bei den engen Kontakten mit dem Westen helfen wird. Die FT schreibt über den Auftrag für Umerow: „Als Verteidigungsminister wird von Umerov erwartet, dass er das Ministerium aufräumt und gleichzeitig die stetige Versorgung mit westlichen Waffen aufrechterhält.“

Umerow ist ein führender Repräsentant der Krimtataren. Er hat einen interessanten Hintergrund als Diplomat: Sowohl nach der Annexion als auch nach Beginn der Invasion Russlands nahm Umerov an Gesprächen hinter den Kulissen mit russischen Beamten teil, unter anderem an Verhandlungen über mehrere Fälle von Gefangenenaustausch und die Evakuierungen von Zivilisten. Umerow war auch an den Gesprächen über die Einrichtung eines Exportkorridors für ukrainisches Getreide durch das Schwarze Meer beteiligt.

Umerow wurde in der damaligen Sowjetrepublik Usbekistan geboren, wohin seine Familie unter Stalin verbannt worden war. Als Kind kehrte er auf die Krim zurück, als den Tataren in den 1980er- und 1990er-Jahren die Rückkehr gestattet wurde. Der muslimische Politiker begann seine Karriere 2004 in der Telekommunikationsbranche und wurde 2019 ins Parlament gewählt. Dort fungierte er als Co-Vorsitzender der Krim-Plattform, einer internationalen diplomatischen Initiative, die darauf abzielt, die Annexion der Halbinsel durch Russland im Jahr 2014 rückgängig zu machen. In seiner Videoerklärung zur Berufung von Umerow zum neuen Verteidigungsminister kündigte Selenskyj am Sonntag an, dass die Abgeordneten diese Woche aufgefordert würden, über Umerows Nominierung abzustimmen. Das Parlament „kennt diese Person gut und Herr Umerov bedarf keiner weiteren Vorstellung“, sagte der Präsident.