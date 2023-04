RWE hält am Aus für Kernkraftwerk Emsland am Samstag fest Am Samstag soll Schluss sein mit der Nutzung der Atomenergie in Deutschland. Das ist schon lange klar. Dennoch wird bis zum letzten Tag darüber gestritten. dpa

ARCHIV - Das Atomkraftwerks Isar 2 im bayerischen Essenbach ist eines der letzten drei noch laufenden AKWs in Deutschland. Armin Weigel/dpa

Berlin -Der Betreiber des Kernkraftwerks Emsland in Lingen will an dem Abschalttermin am Samstag festhalten. „Der Ausstieg aus der Kernenergie ist eine politische Entscheidung. Entsprechend der gesetzlichen Regelungen werden wir das Kernkraftwerk Emsland am 15.4. vom Netz nehmen“, sagte ein Sprecher des Essener Energiekonzerns RWE angesichts der Debatte wenige Tage vor dem Abschalten der letzten Atomkraftwerke in Deutschland.