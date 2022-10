Sabotage gegen Bahn: BKA ermittelt an Zugstrecke in Berlin Es war ein gezielter Anschlag auf wichtige Kabel der Bahn, verübt von Tätern, die sich auskannten. Die Ermittlungen liegen inzwischen bei den Experten des Bu... dpa

ARCHIV - Eine Frau geht an einer S-Bahn vorbei. Annette Riedl/dpa/Symbolbild

Berlin -Zwei Wochen nach einem Sabotage-Anschlag auf wichtige Kabelverbindungen der Bahn hat das Bundeskriminalamt (BKA) in Berlin im Bereich der Beschädigungen ermittelt. Das teilte die S-Bahn am Freitag mit, die Bundespolizei bestätigte den Einsatz. Die Untersuchungen des BKA begannen am Freitagmorgen an der S-Bahnstrecke zwischen den Bahnhöfen Friedrichsfelde Ost und Wartenberg im Ostteil Berlins. An dieser Strecke und in diesem Bereich - zwischen den Bahnhöfen Gehrenseestraße und Hohenschönhausen - waren die Kabel zerstört worden.