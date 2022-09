Sachsen und Sachsen-Anhalt kriegen „Großforschungsinstitute“ In der Energiekrise wird zwar wieder auf Kohlekraft gesetzt, beim Kohleausstieg soll es aber grundsätzlich bleiben. Dafür bekommen die betroffenen Regionen e... dpa

Berlin -Wirtschaft und Wissenschaft in Sachsen und Sachsen-Anhalt sollen in den kommenden Jahren mit zwei milliardenschweren großen Forschungsinstituten angekurbelt werden. In der sächsischen Lausitz soll ein „Deutsches Forschungszentrum für Astrophysik (DZA)“ entstehen und im mitteldeutschen Braunkohlerevier ein „Center for the Transformation of Chemistry (CTC)“. Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) und die Ministerpräsidenten von Sachsen und Sachsen-Anhalt, Michael Kretschmer und Reiner Haseloff (beide CDU), gaben die Pläne am Donnerstag in Berlin bekannt.