Sachsens Grüne setzen auf Spitzen-Trio

Chemnitz -Die sächsischen Bündnisgrünen bringen sich mit einem Führungstrio für die Landtagswahl im kommenden Jahr in Stellung. Neben Justizministerin Katja Meier und Umweltminister Wolfram Günther setzt die Umweltpartei auf Fraktionschefin Franziska Schubert.

Mit einem Beschluss habe der Landesparteirat seine Unterstützung für die drei Bewerber auf den Listenplätzen 1 bis 3 ausgesprochen, teilte der Landesverband Sachsen am Samstag mit. Abschließend entschieden wird über die Listenplätze auf einem Parteitag im kommenden März.

Die Grünen hatten bei der Landtagswahl 2019 im Freistaat 8,6 Prozent der Stimmen erhalten. Sie kamen damit erstmals in eine sächsische Regierung. In Umfragen liegen sie derzeit bei etwa 9 Prozent. Die Partei hat in Sachsen etwa 3500 Mitglieder.