Sahra Wagenknecht: Abrechnung mit Asylpolitik, Großstadt-Linken und Trans-„Mode“

Sahra Wagenknecht, bislang eine der prominentesten Politiker der Linkspartei, will jetzt eine eigene Partei namens „Bündnis Sahra Wagenknecht“ gründen. Für den Montag ist eine offizielle Pressekonferenz angesetzt, ein Verein ist bereits gegründet. Doch was will Wagenknecht mit der Neugründung bezwecken? Und worauf legt sie ihre Schwerpunkte?



Wagenknecht fordert, Zuwanderung nach Deutschland stärker zu begrenzen – das ist ihr drängendstes innenpolitisches Anliegen. Im Interview mit der feministischen Zeitschrift Emma begründet sie das vor allem mit sozialen Gesichtspunkten: „Wir haben in Deutschland schon jetzt ein Mangelproblem: fehlende Kitas und Lehrer, fehlende Wohnungen etc. Wenn in diese angespannte Lage auch noch zu viele Einwanderer kommen, verschärfen sich die Probleme“, so die Politikerin.

Sahra Wagenknecht: AfD verbreitet „rassistische Ressentiments“

Wagenknecht knallhart: „Wer keinen Asylanspruch hat, kann hier nicht bleiben und hat auch keinen Anspruch auf Geldleistungen.“ Sie kritisiert zudem, man dürfe nicht aus „falsch verstandener Toleranz“ die „Verbreitung religiöser Hasslehren“ dulden.



Es sei eine „Riesendummheit“ gewesen, so Wagenknecht weiter, das Migrationsthema „über Jahre der AfD zu überlassen“ – der sie gleichwohl die Verbreitung „rassistischer Ressentiments“ vorwirft. Sie führt aus: „Die AfD wird doch nicht gewählt, weil die Menschen so überzeugt sind von Personal und Programm. Viele wählen die AfD aus Verzweiflung.“ Woran viele Wähler verzweifeln? Laut Wagenknecht hat Deutschland „zurzeit eine Regierung, die in Teilen inkompetent ist und planlos handelt“.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Doch Wagenknecht ist auch von der politischen „Lifestyle-Linken“ enttäuscht. Sie führt aus: „Was mich nervt, ist die Attitüde gutsituierter Großstadt-Akademiker, die ihre Privilegien für persönliche Tugenden halten und auf Menschen herabsehen, die sich diesen Lebensstil gar nicht leisten könnten. Dieses Denken in der eigenen Blase, die Gleichgültigkeit gegenüber denen, die rechnen müssen und nicht im hippen Trendviertel leben, das empört mich.“

Wagenknecht ist enttäuscht von den „tonangebenden Teilen der Linken“

Wen sie damit meint? „Das ist bei den Grünen so, aber auch in der SPD und tonangebenden Teilen der Linken.“ Für dieses Milieu ist laut Wagenknecht derjenige ein schlechter Mensch, „wer anders denkt“, „den man ausgrenzen und bekämpfen muss“.



Ein konkretes Fallbeispiel dafür ist laut Wagenknecht der Umgang mit der Forderung nach einem Stopp von Waffenlieferungen an die Ukraine und dem Beginn von Verhandlungen mit Russland. „Ich bin überzeugt: Mit Waffen beendet man keinen Krieg, wir brauchen Verhandlungen“, so die Politikerin. „Ohne Frieden ist alles nichts. Die Ampel macht eine gefährliche Außenpolitik. Wir rücken einem Weltkrieg immer näher.“ Laut Wagenknecht ruinierten die Wirtschaftssanktionen der Bundesregierung mehr die deutsche als die russische Wirtschaft.

Wagenknecht: „Trans“ ist eine „gesellschaftliche Modeerscheinung“

Wagenknecht hält es außerdem für wichtig, an der biologischen Zweigeschlechtlichkeit grundsätzlich festzuhalten – auch, weil Frauen „besonderen Schutz“ bräuchten. Sie seien „in den meisten Fällen physisch dem Mann unterlegen“, so die Politikerin. „Natürlich gibt es Transpersonen und sie dürfen nicht diskriminiert werden“, sagt sie. „Aber das Thema wird in einer Weise gehypt, als würden wir von 20 Prozent der Bevölkerung reden und nicht von 0,002 Prozent. Die Debatte, dass es eigentlich gar kein biologisches Geschlecht gibt, ist aber nicht nur irre, sie ist gefährlich. Weil sie jungen Menschen, gerade Mädchen, nahelegt, trans sei die Lösung für all ihre Probleme.“

Für Wagenknecht zeigt die Verzehnfachung der Fallzahlen von Geschlechtsumwandlungen vor allem, „dass es sich um eine gesellschaftliche Modeerscheinung“ handle. „Da experimentiert und profitiert die Pharmaindustrie auf Kosten der Gesundheit junger Menschen. Dem sollte die Politik entgegenwirken, statt mitzuschwimmen“, so Wagenknecht. Darüber hinaus fordert Wagenknecht „viel mehr Kitas, die auch ganztägig geöffnet haben“, damit mehr Frauen einer Vollzeitarbeit nachgehen können. „Frauen müssen materiell unabhängig werden“, so Wagenknecht.



Sorge bereitet Wagenknecht auch die steigende Zahl von magersüchtigen Mädchen und jungen Frauen. „Die gefährlichen Algorithmen, die extra so programmiert sind, dass sie süchtig machen, sollten verboten werden“, fordert sie. „Natürlich kann man jungen Leuten heute nicht das Smartphone wegnehmen. Es ist ja inzwischen das zentrale Kommunikationsmittel. Aber die Kommunikation wird extrem manipuliert und ist hart übergriffig. Das muss man ändern.“