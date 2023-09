Wer an die Linke denkt, der denkt an Sahra Wagenknecht, an den internen Streit wegen einer möglichen Parteigründung. Er überschattet alles andere. „Aber natürlich haben wir auch andere Probleme“, sagt die Bundesvorsitzende Janine Wissler. Im Interview mit der Berliner Zeitung erklärt sie, was ihre Antwort auf die steigende Flüchtlingszahl ist – und warum sie glaubt, dass sich die Hessen von Nancy Faesers Plänen bedroht fühlen könnten.