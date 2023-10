Es hätte eine ganz normale Lesung sein können, eine von vielen. Halle an der Saale, das Steintor Varieté: Sahra Wagenknecht liest an diesem Abend aus ihrem Buch „Die Selbstgerechten“, ihrer Abrechnung mit der „Lifestyle-Linken“. Das macht sie seit Monaten schon. Am Mittwoch aber, einen Tag vor dem Auftritt, war das öffentlich geworden, worüber sich Anhänger, Widersacher und Journalisten schon lange die Köpfe zerbrechen: Wagenknecht gründet eine Partei.

Zuerst hatten der Spiegel und das ZDF berichtet, dass Sahra Wagenknecht am nächsten Montag in der Bundespressekonferenz den Verein BSW („Bündnis Sahra Wagenknecht“) ankündigen werde. Er soll ihr Parteiprojekt vorbereiten, auf das sie vor der Hauptstadtpresse einen Ausblick gebe. Es ist ihr endgültiger Bruch mit der Linken.

Sahra Wagenknecht: Keine Politikerin fürs Volksfest-Ambiente

Das waren große Nachrichten. Seit Mittwochabend habe der Kartenverkauf noch mal angezogen, sagt Florian Härtl, der Veranstalter des Abends. Er steht an der Eingangstür, der Vorraum des Varietés füllt sich. Zwischen 700 und 800 Zuhörer erwartet er. Eigentlich, sagt Härtl, hätte er „Sahra“ gerne mal in der Bergbaude Geisenhimmel zu Gast, seiner rustikalen Hütte im Thüringer Wald. Gregor Gysi sei schon mal dort gewesen. Aber Wagenknecht zwischen Bierbänken? Dann doch eher Varieté.



Es ist bekannt, dass Sahra Wagenknecht keine Politikerin fürs Volksfest-Ambiente ist. Sie steht eher für eine dezente, intellektuelle Distanz. Und trotzdem ist da etwas, das die Leute anzieht.

An einem Stehtisch, vor der Bar im Eingangsbereich, trinken Torsten und Sebastian ihr Schwarzbier. Beide wohnen in Halle. Torsten sagt, er schätze an Wagenknecht ihre Offenheit, dass sie klar ausspreche, wo es seit vielen Jahren klemme: Wohnungsbau, Bildung, Migration. Er ist selbstständig, 42 Jahre alt, Unternehmer in der Immobilienbranche. Deutschland sei gelähmt von Bürokratie, es schalte seine Atomkraftwerke ab, trotz der Energiekrise. „Wir sind das Ägypten der Neuzeit“, sagt er. „Auch die Ägypter hatten das Wissen, und wie sie werden auch wir abstürzen, wenn alles so weitergeht.“



Torsten wählt die AfD. Aber er sei kein Nazi, sagt er. Als solcher gelte ja schon, wer sich kritisch zur Migrationspolitik äußere. Er und sein Freund sind sich einig: Die Politik habe die „normalen Menschen“ vergessen.

Wagenknecht-Partei: Ein Magnet für AfD-Sympathisanten?

Eine der vielen offenen Fragen ist, wen Wagenknechts Partei anziehen wird. Wer wird sie wählen – enttäuschte Anhänger der Linken und SPD oder eher AfD-Sympathisanten wie Torsten? Wahrscheinlich ist beides richtig. Aber wer wird in diese Partei eintreten? Aus Wagenknechts Umfeld heißt es, dass AfD-Politiker keinen Platz in ihren Reihen hätten – und zwar nicht nur aus PR-Gründen. Anders würde man vielleicht entscheiden, wenn es sich um Ehemalige aus der Anfangszeit der AfD handle. Ansonsten: keine Klimawandel-Leugner, keine Rassisten.

Die Sache ist nur, dass sich Gesinnung nicht an Gesichtern ablesen lässt. Hier liegt eine der größten Herausforderungen der angehenden Parteigründer: Sie müssen prüfen, wer genau da mitmachen will. Ein Chaos wie einst bei Wagenknechts Sammlungsbewegung „Aufstehen“ will man unbedingt vermeiden.



Diskutiert werden deshalb die Modalitäten eines Parteieintritts. In Gesprächen mit Wagenknechts Mitstreitern ist oft von einem möglichen Probe-Mitgliedschaftsmodell die Rede. Hauptsache keine unkontrollierbare Eintrittswelle.

Für 19.30 Uhr, eine halbe Stunde vor Beginn der Lesung, haben Kritiker von Wagenknecht eine Demo auf dem Vorplatz des Varietés angemeldet. Ein paar Dutzend Menschen versammeln sich im Nieselregen, die Polizei ist mit mehreren Einsatzwagen vor Ort. Einige Protestler tragen die Nationalflagge der Ukraine. Seit Monaten fordert Wagenknecht einen Stopp der Waffenlieferungen an Kiew, mehr Diplomatie, die Wiederaufnahme russischer Gaslieferungen. Ihr wird Nähe zum Kriegstreiber in Moskau vorgeworfen. Drinnen die Fans, draußen die Gegner – in Halle tritt an diesem Abend eine der polarisierendsten Politikerinnen des Landes auf.

Zwischen Kraftpaket und Scheinriese: Wie stark wird Wagenknechts Partei?

Rebecca ist mit ihrer Mutter Carmen zur Lesung gekommen. Sie habe darauf gehofft, dass es etwas wird mit der Parteigründung. Nun will sie erst mal abwarten. Schon auffällig: Viele hier können sich vorstellen, diese Partei zu wählen, wollen aber vorher ein Programm sehen. Sie gehören zum sogenannten Wählerpotenzial, laut einer Umfrage liegt es bei 20 Prozent. Vielleicht wählen sie Wagenknecht, vielleicht wählen sie Wagenknecht nicht. Ein Projekt zwischen Kraftpaket und Scheinriese.

Die meisten Bundestagsabgeordneten benähmen sich unmöglich, sagt Carmen. Immer wieder werde es persönlich im politischen Streit. Bei Wagenknecht sei das anders. Ihre Kritik beruhe auf Fakten, zum Beispiel bei der Energiepolitik. Es sei falsch, die Energiewende nicht im Einklang mit der Wirtschaft umzusetzen. Deutschland müsse wieder Gas aus Russland beziehen.

Rebecca und Carmen zögern eine Weile. Sie fragen sich, ob sie auch wirklich richtig wiedergegeben werden in diesem Zeitungsartikel. Man tauscht Mail-Adressen aus. Überhaupt treibt hier viele die Sorge um, falsch verstanden zu werden. Vielleicht sogar absichtlich.

Sie gehöre zu den „skurrilen Minderheiten“, sagt Kassiopeia. Maximilian Beer

Wagenknecht: „Ein schlechter Mensch und wahrscheinlich sowieso ein Nazi“

Sahra Wagenknecht liest an diesem Abend rund 40 Minuten. Sie hat sich für das Vorwort ihres aktualisierten Taschenbuchs entschieden. Geschrieben hat sie es nach Russlands Einmarsch in die Ukraine, es handelt von der Zeitenwende-Rede des Kanzlers, davon, dass es Angriffskriege schon vorher gegeben habe. Ob diese denn weniger „empörenswert“ waren, fragt Wagenknecht. Sie sagt, dass „aus einem regionalen Konflikt unser Krieg“ geworden sei, und der koste vor allem Deutschland viel. „Aber die Frage ‚Wem nützt es?‘ stellen ja heute nur noch Verschwörungstheoretiker.“ Im Saal wird viel genickt.

Wie Wagenknecht auf den Ukraine-Krieg schaut, dürfte den meisten aber bekannt gewesen sein. Genauso wie ihre Gedanken zum Linksliberalismus: „Wer die eigene Weltsicht nicht für eine Meinung, sondern für eine Frage der Moral und des Anstands hält, für den ist jeder Andersdenkende mindestens ein schlechter Mensch und wahrscheinlich sowieso ein Nazi.“



Aber wie soll es denn nun weitergehen in Sachen Parteigründung? Immerhin ist es doch das erste Mal, dass sich Wagenknecht öffentlich zu den Berichten vom Vortag äußern will.

Nett unterhalten: Sahra Wagenknecht und Gregor Gysi im Aufzug

Viel verrät sie an diesem Abend nicht, wobei der Grund dafür durchaus erwähnenswert ist: Sie habe der Bundespressekonferenz versprochen, über die Details erst am Montag zu berichten. Der Verein hat also ein Exklusivrecht.



Da helfen auch die Fragen von Veranstalter Härtl und Moderator Jürgen Rummel nicht, die jetzt auf der Bühne neben Wagenknecht sitzen. Na ja, vielleicht ein bisschen: Sie sei hin- und hergerissen gewesen, schließlich habe man sie schon damals wegen der Friedensdemo in Berlin „mit Kübeln an Dreck“ überschüttet. Doch sie neige zu einem „gewissen Trotz“, dazu, „jetzt erst recht“ zu sagen. Ihre neue Partei solle eine Leerstelle füllen. Viele Menschen fühlten sich politisch nicht mehr vertreten.

Und mit ihrem Noch-Parteifreund Gysi, der Wagenknecht von der Entscheidung abhalten wollte, sei sie am Mittwoch gemeinsam Fahrstuhl gefahren. Man habe sich nett unterhalten. Zum Thema Migration, bei dem ihr manche eine AfD-Nähe unterstellen, sagt sie unter anderem, dass man zu lange blauäugig gewesen sei beim Islamismus. Das Asylrecht dürfe aber nicht infrage gestellt werden.

Übrigens: Um zu entspannen, hat sich Sahra Wagenknecht ein Hobby zugelegt. „Ich bin inzwischen ein leidenschaftlicher Pilzsammler“, sagt sie. Wobei das Saarland, wo sie mit ihrem Mann Oskar Lafontaine lebt, nicht sehr ergiebig sei, was Steinpilze betrifft. Außerdem sei Lafontaine der „Hauptkoch“.

Sahra Wagenknecht und die „skurrilen Minderheiten“

Das Publikum darf dann auch noch nachhaken. Nein, ihre Partei werde nicht für immer „Bündnis Sahra Wagenknecht“ heißen, nur vorübergehend, damit man sie auf dem Wahlzettel finde. Und ihre Toleranzgrenze sei bei „echtem Rassismus“ erreicht. Womit nicht gemeint sei, dass sich Menschen Dreadlocks machten, die keine schwarze Hautfarbe haben.

Doch dann geht ein Raunen durch den Saal, es gibt Buh-Rufe. Auf dem Rang hat jemand eine Regenbogenfahne über das Geländer gelegt. Sie gehöre zu den „skurrilen Minderheiten“, von denen Wagenknecht in ihrem Buch schreibt, sagt die Fragestellerin. Warum die neue Partei keine kommunistische sein werde, will sie wissen.

Wagenknecht erklärt, sie spricht davon, dass der Kapitalismus von großen Industrie-, Digital- und Finanzunternehmen beherrscht werde. Trotzdem könnten die Antworten der Vergangenheit keine Lösung sein. Und zu den Minderheiten: Sie sei unbedingt dafür, dass Menschen die Freiheit haben, so zu leben, wie sie möchten, und gleichberechtigt seien. Sie habe nur ein Problem damit, „dass bestimmte Themen in einer Weise überzogen betont“ würden und die soziale Frage vernachlässigt werde. Da gibt es Applaus.

Als der Saal sich leert, steht Kassiopeia auf dem Rang des Varietés, die Regenbogenfahne hat sie über ihren Arm gelegt. Sie bezeichnet sich als Transperson. Es störe sie, dass Wagenknecht einen „künstlichen Gegensatz“ zwischen Arbeitern und Minderheiten herbeirede. Tatsächlich könne doch für alle gesorgt werden.

Eine junge Frau will sich bei ihr bedanken. Dafür, dass Kassiopeia sich der Diskussion gestellt habe. Eben noch hatte Sahra Wagenknecht gesagt, ihr sei eine „sachliche Diskussionskultur“ wichtig. Was sie und Kassiopeia betrifft, hat das funktioniert. Aber die Buh-Rufe?



Unten, im Parkett, erstreckt sich eine Menschenschlange von der letzten Reihe bis zur Bühne. Wagenknecht signiert Bücher, posiert für Selfies. Einer nach dem anderen gehen sie die Stufen hinauf zu ihr. Es hat etwas Andächtiges. Wie bei einem Abendmahl.