Sahra Wagenknecht im Interview: „Unsere Partei darf nicht von Spinnern gekapert werden“

Nach Monaten des Wartens machte Sahra Wagenknecht am Montag dieser Woche den Spekulationen ein Ende: Ja, sie wird Anfang 2024 eine Partei gründen, das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Zuvor gründete sie einen Verein gleichen Namens.



Im selben Zug traten sie und neun Mitglieder der Linke-Bundestagsfraktion aus der Partei aus. Wir erreichen sie im Saarland, wo sie mit ihrem Mann Oskar Lafontaine lebt.

Frau Wagenknecht, Sie sprachen kürzlich davon, wie die heftigen Reaktionen auf Ihre Friedensdemo einen „gewissen Trotz“ in Ihnen auslösten, „dann erst recht“ zu sagen. Und dem Stern sagten Sie, dass Trotz eine große Rolle gespielt habe, als Sie die DDR einmal als das „menschenfreundlichste Gemeinwesen“, die Mauer als „notwendiges Übel“ bezeichnet hatten. Werden Sie das Bündnis Sahra Wagenknecht aus Trotz gründen?



Nein. Und was meine Aussagen zur DDR betrifft, damals war ich 20 Jahre alt. Natürlich werde ich die Partei nicht aus Trotz gründen. Das wäre unverantwortlich. Ich glaube, dass Deutschland dringend eine neue politische Kraft braucht, dass es eine große Repräsentationslücke gibt. Wichtig war mir vor allem, ein gutes Team zusammenzubringen, mit dem man diese Mammutaufgabe bewältigen kann. Als das sicher war, habe ich gesagt: Wir machen es.

Trotzdem kann es diese Partei ohne Ihre Person nicht geben, sie wird vorübergehend sogar Ihren Namen tragen. Das ist doch etwas Persönliches.



Parteien werden immer mit Personen verbunden. Viele Menschen haben mir geschrieben, mich darauf angesprochen, dass sie sich eine Partei wünschen, die meine Positionen vertritt. Da geht es nicht darum, dass man meine Nase mag, sondern um politische Standpunkte. Was soll jemand wählen, der sich eine vernünftige Wirtschafts- und Energiepolitik wünscht, mehr soziale Gerechtigkeit, eine Außenpolitik in der Tradition der Entspannungspolitik Willy Brandts? Der sich sorgt, weil der Meinungskorridor in Deutschland immer enger wird? Dafür gab es kein Angebot.



Weil die Linke das nicht mehr bieten kann?



Das, was die Linke-Parteiführung möchte, hat mit dem, was ich gerade beschrieben habe, leider wenig zu tun.

Warum haben Sie als bekannteste und beliebteste Politikerin der Linken nie für den Parteivorsitz kandidiert? Wer außer Ihnen hätte das Ruder rumreißen können?



Ich habe schon lange keine innerparteiliche Mehrheit mehr. Zumindest nicht bei den Funktionären. Wir haben ja immer wieder versucht, die Schwerpunkte der Linken zu verändern, aber es ist uns nicht gelungen. Das Problem ist nicht nur die Parteiführung, sondern auch, dass sie mit ihrem Fokus auf kleine aktivistische Milieus beim aktiven Teil der Partei große Unterstützung hat.

Gregor Gysi sagte dem Spiegel, dass er Sie fast dazu gebracht hätte, in der Linken zu bleiben. Sie beide hätten sogar ein Papier mit gemeinsamen Positionen verfasst. Auch die Parteichefs wären, obwohl es ihnen nicht richtig gefallen habe, einverstanden gewesen. Allerdings hätten diese dann Ihre Friedensdemo nicht ausreichend unterstützt, woraufhin Sie nicht mehr an einer Lösung interessiert gewesen wären. Ist das richtig?



Nein. Die Parteivorsitzenden hatten das Papier zur Strategie der Linken, auf das sich Gysi und ich vor gut einem Jahr geeinigt hatten und das sehr vernünftig war, nicht unterstützt. Sonst hätte es die von Gysi vorgeschlagene Pressekonferenz ja gegeben. Die Kundgebung war erst Ende Februar 2023. Aber es ist müßig, darüber zu spekulieren, ob dann alles anders gekommen wäre. Ein gemeinsames Papier hätte sicher nicht gereicht, damit die Linke das Vertrauen der Wähler zurückgewinnt.

Sie sagen immer, die Linke habe sich in den vergangenen Jahren verändert. Aber trifft das nicht auch auf Sie selbst zu?



Sicherlich, wenn Sie sich meine gesamte Biografie anschauen, ist das so. Aber wenn Sie meine Bücher lesen, wird Ihnen auffallen, dass ich meine wirtschaftspolitischen Positionen schon seit vielen Jahren vertrete.



Heute bezeichnen Sie sich als „linkskonservativ“. Wann sind Sie konservativ geworden?



Das war ich in bestimmten Fragen schon lange. Auch wenn ich den Begriff nicht verwendet habe. Die Frage ist, was konservativ heißt.

Was heißt konservativ für Sie?



Also, die Macht- und Verteilungsverhältnisse will ich nicht konservieren. Aber es gibt viele Dinge, die es wert sind, erhalten zu bleiben. Jedes Land wird von einer bestimmten Kultur geprägt, die für die große Mehrheit der Menschen identitätsstiftend ist. Es gibt gemeinsame Werte. Wenn die zerfallen, funktioniert vieles nicht mehr. Aktuell muss es aber auch darum gehen, das deutsche Wohlstandsmodell mit seiner hohen industriellen Wertschöpfung zu erhalten. Und wenn wir weiter hinnehmen, dass unsere Energiepreise sehr viel höher sind als die der meisten anderen Länder, wenn wir weiter ein Bildungssystem haben, das Kindern aus armen Verhältnissen wenig Chancen gibt und die nötigen Fachkräfte nicht ausbildet, wenn wir weiter unsere Infrastruktur verfallen lassen, dann wird unser Land absteigen. Dann werden wir in absehbarer Zeit kein führendes Industrieland mehr sein.

Aus der Wirtschaft heißt es oft, dass sie mehr Freiräume brauche, um international wettbewerbsfähiger sein zu können. Das wäre aber doch mit Ihrer neuen Partei nicht zu machen.



Die großen Unternehmen in Deutschland wurden in den vergangenen Jahrzehnten steuerlich massiv entlastet. Auch der Spitzensteuersatz war mal sehr viel höher, wobei es auch ein Problem ist, dass er für Personengesellschaften gilt und für Kapitalgesellschaften die viel niedrigere Körperschaftssteuer. Die Vorhersage, dass Unternehmen mehr investieren, wenn die Steuern sinken, hat sich aber nicht erfüllt. Viele haben stattdessen ihre Ausschüttungen erhöht. Bei den großen Unternehmen fließt ein immer größerer Teil des Gewinns in die Dividenden. Währenddessen müssen viele im Mittelstand den Spitzensteuersatz zahlen, was ungerecht ist. Der ist ja für persönliche Einkommen gedacht. Und auch da setzt er viel zu früh an.

Ist die geringe Innovationskraft der deutschen Wirtschaft – zum Beispiel in der Autoindustrie – also vor allem darauf zurückzuführen, dass die Unternehmen nicht investieren und stattdessen Gewinne ausschütten?



Ja, und auf den Druck von Finanzinvestoren, die vor allem Rendite verlangen. Viele kleine und mittlere Unternehmen haben aber tatsächlich Probleme mit den Rahmenbedingungen. Ich bin nicht dafür, alle Regeln aufzuheben, auf keinen Fall. Der Mindestlohn ist schließlich auch eine Regel. Oder Regeln zu Arbeitszeiten, Kündigungs- und Arbeitsschutz. Aber es gibt auch völlig unsinnige Vorschriften, gerade auf europäischer Ebene. Was da auch Mittelständlern an Dokumentationspflichten auferlegt wird, etwa im Rahmen der sogenannten grünen Taxonomie, ist absurd. Konzerne können das bewältigen, sie haben ganze Abteilungen dafür. Für viele kleinere Unternehmen ist das ein enormer bürokratischer Aufwand.

Von welchen Branchen sprechen Sie?



Es betrifft fast alle Branchen. Sogar die Landwirtschaft. Und es ist nicht das einzige Problem. Erst kürzlich habe ich mit saarländischen Landwirten gesprochen. Sie haben mir erzählt, wie ihnen die Luft zum Atmen genommen wird. Es geht also um sinnvolle, in vielen Fragen um neue, bessere Regeln. Ein nach wie vor großes Problem ist die Steuerflucht. Viele Großunternehmen zahlen ihre Steuern nicht, die sie eigentlich in Deutschland zahlen müssten. So verliert die öffentliche Hand viel Geld und es entsteht eine Wettbewerbsverzerrung gegenüber dem Mittelstand.

Apropos Landwirtschaft, gerade im ländlichen Raum ist die AfD erfolgreich. Wie kommt das?



Mittlerweile wählen auch viele Landwirte AfD, ja, aber nicht, weil sie rechts sind, sondern weil sie zutiefst unzufrieden sind mit der herrschenden Politik. Ihnen wird das Leben schwer gemacht, und das Ergebnis ist nicht, dass die Produktion umwelt- und klimaverträglicher wird. Stattdessen sterben die Höfe und wir importieren billig aus anderen Regionen der Welt, in denen die Umweltstandards noch viel schlechter sind.

Und warum ist die AfD vor allem in Ostdeutschland so stark?



Weil die Menschen im Osten mit noch härteren sozialen Problemen zu kämpfen haben. Es gibt viel mehr Arbeitnehmer, die mit dem Mindestlohn auskommen müssen. Wenn der nur um lächerliche 41 Cent steigen soll, ist das nicht nur ein Problem der Kaufkraft, also dass man davon nicht über den Monat kommt. Es ist auch eine Missachtung harter Arbeit. Den Unmut über die grottenschlechte Ampelpolitik haben wir jetzt aber auch bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen gesehen. Die Ampel handelt erkennbar ohne Plan, kurzsichtig und in Teilen inkompetent. Statt Probleme zu lösen, schafft sie zusätzliche. Aus Wut wählen viele AfD. Wenn sie eine seriöse Adresse hätten, eine Partei, die nicht nur ihren Protest aufnimmt, sondern auch Konzepte hat, würden sich sicher nicht wenige anders entscheiden.

Sie und Ihre Unterstützer betonen oft, wie schwer es sei, eine Partei zu gründen. Die Hürden für eine Kandidatur bei Landtagswahlen sind hoch. Vor zehn Jahren hat die AfD diese Hürden genommen. Wie ist ihr das gelungen?



Die AfD hatte Großfinanziers aus der Wirtschaft, was sicher auch mit ihrem neoliberalen Programm zusammenhing. Aber auch unabhängig davon sollte man die AfD nicht zum Vorbild nehmen. Sie ist eine andere Partei geworden, als ihre Gründer, Herr Lucke oder Herr Henkel, das wollten. Genau das müssen wir beim Bündnis Sahra Wagenknecht verhindern. Ich möchte eine Partei auf den Weg bringen, die für ein bestimmtes Profil steht, und wir werden alles dafür tun, dass sich keine Kräfte durchsetzen, die in eine ganz andere Richtung gehen wollen. Unsere Partei darf auch nicht von Spinnern gekapert werden. Das alles ist eine Herausforderung. Auch die Linke hat sich im Laufe der Zeit stark verändert und ist mittlerweile weit weg von der sozialen Gerechtigkeitspartei, die sie einmal war. Wir werden jedem, der uns konstruktiv unterstützen möchte, eine Möglichkeit geben, und wir freuen uns natürlich sehr über den großen Zuspruch, den wir schon jetzt erhalten. Aber es wird eine gewisse Zeit dauern, bis jemand Vollmitglied werden kann. Gerade junge Parteien ziehen leider oft auch Glücksritter, Narzissten oder Extremisten an.

Gemeinsam mit Ihnen sind nun neun weitere Bundestagsabgeordnete aus der Linken ausgetreten. Keiner davon ist aus dem Osten. Wie kommt das – und werden Ihnen noch weitere Abgeordnete folgen?



Na ja, zunächst mal bin ich ja Ostdeutsche.



Mit einem westdeutschen Wahlkreis.



Ich bin in Jena geboren und in Ostdeutschland aufgewachsen. Da gibt es eine Verbundenheit, besondere Erfahrungen. Gerade über die Wendezeit haben wir andere Erfahrungen gesammelt als die Westdeutschen. Das ist kein Privileg und nichts, was einen über andere erhebt. Trotzdem ist es ein wichtiger Faktor, der prägt. Ich hoffe außerdem, dass noch mehr Abgeordnete folgen werden. Das wird sich in den kommenden Monaten zeigen. Viele warten ja auch ab, was das für eine Partei wird. Auf jeden Fall werden sich viele Ostdeutsche bei uns an der Basis engagieren.

Schärft eine ostdeutsche Herkunft das Gespür für Veränderungen?



Viele Ostdeutsche haben erlebt, was Deindustrialisierung bedeutet. Was da wegbricht, wenn viele Betriebe aufgeben müssen. Mittlerweile gibt es im Osten wieder einen gewissen industriellen Mittelstand. Und der steht wegen der ausgesprochen dummen Sanktionspolitik jetzt wieder auf dem Spiel. Die Ostdeutschen wissen, was das bedeutet. Davon abgesehen habe ich das Gefühl, dass Werte wie Gemeinsinn und gemeinsame Verantwortung im Osten immer noch eine größere Rolle spielen. Dass es um mehr geht als Geld.

Sei es beim Thema Corona oder bei Migration – bestimmte Positionen traten im Osten früher und stärker auf als im Westen. Später verbreiteten sie sich in ganz Deutschland.



Ich denke, dass Ostdeutsche besonders sensibel reagieren, wenn sie spüren, dass ihre Freiheit wieder eingeschränkt werden soll. Wenn man sie bevormunden oder erziehen will. Wenn sie eine Politik erleben, die ihnen missionarisch vorzuschreiben versucht, wie sie zu reden oder zu heizen oder allgemein, wie sie sich zu verhalten haben. In der Corona-Zeit gab es einen extremen Konformitätsdruck. Eine übergriffige Politik in einer Dimension, die ich mir nach 1989 nicht mehr hätte vorstellen können. Das Denunziantentum, das sich während der Lockdowns entwickelt hat. Da haben sich einige vermutlich an den Abschnittsbevollmächtigten aus DDR-Zeiten erinnert. Und die Justiz hat eine Zeitlang alles durchgewunken. Die Kampagne gegen die Ungeimpften hätte in einer freien Gesellschaft niemals möglich sein dürfen. Das muss dringend aufgearbeitet werden.

Die Maßnahmen in der Pandemie waren Reaktionen auf eine Ausnahmesituation.



Also im Frühjahr 2020 konnte ich das noch verstehen. Aber später nicht mehr. Andere Länder haben klüger reagiert und im Nachhinein wissen wir, dass die Übersterblichkeit dort geringer war. Auch in anderen Debatten erleben wir einen massiven Druck, sich der dominierenden Meinungsblase anschließen zu müssen. Wer das nicht tut, wird gecancelt. Und was die Ostdeutschen, also zumindest die älteren, angeht: Sie haben gelernt, nicht immer alles zu glauben, was ihnen die Nachrichten oder die Staatsführung erzählt. Sie haben immer versucht, sich kritisch eine eigene Meinung zu bilden. Das ist eine gute Eigenschaft, die sie offenbar auch an ihre Kinder weitergegeben haben, die die DDR nicht mehr kennen.

Am meisten beschäftigt die Bürger derzeit die Migration. Vor wenigen Tagen hat das Bundeskabinett einen Gesetzentwurf beschlossen, mit dem Abschiebungen erleichtert werden sollen. Die EU arbeitet an einer Asylreform. Reichen die Maßnahmen aus?



Ob sich Europa wirklich zu einem gemeinsamen Handeln entschließt, ist nicht sicher. Auch konsequentere Abschiebungen sind nur ein Teil der Lösung. Das Problem sind die Hunderttausenden, die kommen. Also müssen wir Anreize reduzieren. Warum wollen fast alle, die in die EU kommen, nach Deutschland? Weil hier die Leistungen überdurchschnittlich hoch sind. Weil es eine gute Perspektive gibt, im Land bleiben zu können, auch wenn man keinen Asylanspruch hat. Da sollten wir uns an Dänemark orientieren. Es muss klar sein, dass nur die ein Recht auf Schutz haben, die in der Heimat politisch verfolgt werden. Es fehlen 700.000 Wohnungen, Tausende Lehrer und Kita-Plätze. Wenn wir in dieser Situation eine hohe Zuwanderung zulassen, wird unsere Infrastruktur völlig überfordert. Und das geht vor allem zulasten der Ärmeren.

Vonseiten vieler Regierungspolitiker heißt es, niemandem werde etwas weggenommen. Hat der Zuzug tatsächlich keinen Einfluss auf die ärztliche Versorgung, den Wohnraum oder die Kitaplätze?



Er hat wenig Einfluss auf die Lebensverhältnisse derer, die in den hochpreisigen Innenbezirken der Großstädte wohnen. Dort lebt die klassische Grünen-Wählerschaft. Aus diesem Milieu kommt dann immer die Forderung, wir müssten doch weltoffen sein. Für die bedeutet Migration einen zusätzlichen Sushi-Laden. Das hat mit der Realität wenig zu tun. Die Probleme gibt es in den Wohngebieten, wo die Flüchtlinge unterkommen. In vielen Kommunen wird aktuell jede freie Sozialwohnung mit Flüchtlingen belegt. Da ist es doch verständlich, wenn die Menschen sauer sind, weil die Politik sich erst mal um sie kümmern sollte. In vielen Schulen sinkt das Lernniveau, weil ein beträchtlicher Teil der Schüler nahezu kein Deutsch spricht. Dazu kommen kulturelle Probleme. Dann etwa, wenn sich in Deutschland ein radikaler Islamismus verbreitet. Es gibt Moscheen, wo die Scharia und der Hass gegen unsere Kultur gepredigt wird.

Jens Spahn geht davon aus, dass die EU-Außengrenzen in den kommenden Jahren geschlossen werden. Glauben Sie das auch?



Ich fände es jedenfalls richtig, wenn die Asylverfahren außerhalb Europas stattfinden würden. Dann könnte man den Menschen, die Anspruch auf Asyl haben, eine sichere Einreise ermöglichen. Aktuell entscheiden hochkriminelle Schleuser darüber, wer in die EU kommt.

Im Jahr 2015 haben Sie mit 120 anderen Menschen an einer Aktion der Initiative Sea Watch teilgenommen. Sie haben sich in ein Schlauchboot auf der Spree gequetscht, um nachzuempfinden, wie es Flüchtlingen ergeht. Das war damals auch als Kritik an der Mission „Sophia“ gedacht, mit der Schleuser bekämpft werden sollten. Vielleicht haben Sie sich in den vergangenen Jahren ja doch verändert. Das ist doch genau das, was Mitglieder der Linkspartei heute tun würden.



Ich habe mich frühzeitig gegen unbegrenzte Migration ausgesprochen. Auch schon 2015. Trotzdem muss man doch mitfühlen. Es ist eine Tragödie, wenn Menschen im Mittelmeer ertrinken. Sie kommen, weil sie sich ein besseres Leben erhoffen. Also müssen wir schauen, dass bei ihnen vor Ort, in ihrer Heimat, mehr Perspektiven entstehen. In den vergangenen Jahren kamen die meisten Flüchtlinge aus Syrien, dem Irak und Afghanistan, drei Länder, in denen der Westen Kriege geführt hat. In Syrien wird heute mit brachialen Wirtschaftssanktionen jeder Wiederaufbau verhindert. Und dann wundern wir uns, dass die Menschen weg wollen.

Vertritt die deutsche Außenpolitik in erster Linie die Interessen der Bürger?



Frau Baerbock reist mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Welt. Dafür haben viele Länder nur noch ein müdes Lächeln übrig. Sie sehen die Doppelmoral unserer angeblich werteorientierten Außenpolitik. Einen Kriegsherrn verurteilen wir, beim anderen machen wir Bücklinge und betteln um Gas. Das betrifft sowohl Aserbaidschan als auch Katar. Ich wünsche mir eine pragmatische Außenpolitik; ein rohstoffarmes, exportstarkes Land wie Deutschland sollte mit möglichst vielen Ländern gute diplomatische Beziehungen und faire Handelsbeziehungen pflegen. Es steht uns nicht zu, andere Staaten darin zu belehren, wie sie ihre Politik zu gestalten haben.