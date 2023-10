All diejenigen, die heute schon wissen, dass Sahra Wagenknechts Partei irgendwann scheitert, sollten sich eine simple Frage stellen: Wissen sie es oder wünschen sie sich das? Also: Wissen sie bereits, welche Personen diese Partei bei Wahlen aufstellen wird, welche Krisen sie tragen oder hinabziehen werden, wie das Programm aussehen wird, ob es der Partei gelingt, Störenfriede von ihr fernzuhalten? Oder hoffen sie doch einfach nur eines: nämlich, dass Wagenknecht scheitert?

Die Wahrheit ist so simpel wie die Frage: Niemand weiß, was passiert. Wer wusste in den 1980er-Jahren, dass die Grünen ihre Turnschuhe und den Pazifismus abstreifen, sich neue, bürgerliche Wählerschichten erschließen, sich reformieren, zum Teil mäßigen und eines Tages den Vizekanzler stellen? Anderes Beispiel: Wer hat 2013 gewusst, dass die AfD, diese spießige Professorenpartei aus dem hessischen Oberursel, durch eine internationale Migrationskrise zu ihrem Alleinstellungsmerkmal kommt, sich zehn Jahre später etabliert hat und bundesweit bei über 20 Prozent in Umfragen steht?

Sahra Wagenknecht: Sie könnte eines Tages die Lust verlieren

Tatsächlich hat man die Grünen lange als Öko-Spinner belächelt. Man hat über ihren Veggie-Day gelacht und wurde eines Besseren belehrt. Man hat die AfD lange auf ihr rechtsradikales Stammwählerpotenzial reduziert und reibt sich heute die Augen, weil diese Partei – scheinbar urplötzlich – einen Landrat stellt, in Thüringen ein Parlament lahmlegt, mit einer Kanzlerkandidatur liebäugelt. Nun fragt man sich: Wie konnte es nur so weit kommen? Das Potenzial wurde unterschätzt.

Auch Sahra Wagenknecht könnte bei der Wählerschaft Rückhalt finden. Sie könnte sich behaupten wie der französische Linkspopulist Jean-Luc Mélenchon. Oder aber auch irrlichtern wie der hiesige Jürgen Todenhöfer. Wir wissen es nicht. Sie könnte eines Tages die Lust verlieren und doch lieber ein paar Bücher mehr schreiben, über das Pilzesammeln zum Beispiel, ihr neues Hobby. Niemand weiß das. Sie könnte Ulrike Guérot als Spitzenkandidatin für die Europawahl aufstellen. Nun ja, das wohl eher nicht.

Eines kann Wagenknecht jedoch sicher: Sie kann gesellschaftliche Trends beschreiben, die sie zwar überspitzt und karikiert, aber doch richtig erkennt. Und einer dieser Trends zeigt sich auch am Beispiel ihrer (noch nicht mal gegründeten!) Partei, deren Gründung der Verein „Bündnis Sahra Wagenknecht“ vorbereiten will. Weil sie aneckt und zu Populismus neigt, wird sie entweder totgeredet, lächerlich gemacht oder verteufelt. Wagenknecht beklagt einen „Konformitätsdruck“, einen „verengten Meinungskorridor“. Viele Menschen stimmen ihr zu.



Die Gründe ihrer Beliebtheit und das, was Wagenknecht als Repräsentationslücke beschreibt, werden hingegen weniger analysiert, kommentiert und in Medien beschrieben. Schon wieder wird dieser Fehler gemacht.

Donald Trump: Erst mit den Jahren schärfte sich der Blick für seinen Erfolg

Es wäre müßig, an dieser Stelle alle Leitartikel und Kommentare aufzuzählen, die Donald Trump die Chance auf das US-Präsidentenamt abgesprochen hatten. Es wäre eine lange Liste. Das Ergebnis ist bekannt: Trump wurde gewählt, und zwar nicht nur von der weißen Arbeiterklasse der Südstaaten, den sogenannten Abgehängten, sondern auch von Latinos in Florida. Große Verwunderung! Trump könnte wiedergewählt werden, was wirklich ein Graus wäre. Doch erst mit den Jahren schärfte sich der Blick der Öffentlichkeit für die vielen unterschiedlichen Gründe seines Erfolgs. Und die leise Selbstkritik der liberalen Gesellschaftsschichten.



Ähnlich ist es in Deutschland mit der AfD. Erst jetzt, da dieser in Teilen rechtsextremen Partei ganz schwindelig wird in ihrem Erfolgstaumel, diskutiert das Land ausgiebig über das Warum. Weil man die AfD nicht mehr kleinreden, weil man nicht mehr wegsehen kann.

Erfolge der Rechten: Plötzlich ist die AfD die neue Arbeiterpartei

Ziehen wir die Frage nach dem Warum doch vor. Womöglich sollte man viel mehr darüber sprechen, dass in Hessen viele einst überzeugte Sozialdemokraten bei der Landtagswahl die AfD wählten. Das ist schon seit Jahren auch in anderen Ländern so. Und es werden eher mehr als weniger. Der Politologe Wolfgang Schröder bezeichnete die AfD gegenüber der Berliner Zeitung jüngst als „die Arbeiterpartei“.

Es lässt sich nicht abstreiten, dass diese Wähler ihre alte politische Heimat verloren haben und dass Wagenknecht ihnen eine neue geben könnte. Sie könnte, um das noch mal zu betonen. Sicher ist: Die Menschen mit dem Bedürfnis nach einer neuen Heimat gibt es zweifelsohne. Andere Parteien könnten dies, auch wegen Wagenknecht, erkennen und sich diesen Menschen anders öffnen.



Und womöglich sollte man mehr über Wagenknechts Argumente diskutieren, anstatt sie einfach auszublenden, herabzusetzen oder als reinen Populismus abzustempeln.

Dieses „Sich-Öffnen“ und Reflektieren müsste dann natürlich auch für Wagenknechts Anhänger und sie selbst gelten. Wer sich vehement für Waffenlieferungen an die Ukraine ausspricht, ist nicht gleich ein Kriegsnarr. Das weiß Wagenknecht, die nicht müde wird zu betonen, es brauche mehr Sachlichkeit im politischen Streit. Überhaupt muss sie nun beweisen, dass es ihr wirklich um Frieden in Europa und nicht nur um billigen Stimmenfang geht. Dafür braucht sie einen realistischen Plan. Darauf darf man gespannt sein.

