Seit Monaten rätseln Journalisten und andere politische Beobachter: Wann gründet Linke-Politikerin Sahra Wagenknecht ihre eigene Partei? Und wenn sie es tut, dann mit wem?



Am Mittwochnachmittag hatten der Spiegel und das ZDF berichtet, dass Wagenknecht am kommenden Montag die Gründung einer neuen Partei ankündigen werde. Demnach wird die Bundestagsabgeordnete in der Bundespressekonferenz zunächst den Verein „BSW – Für Vernunft und Gerechtigkeit“ vorstellen. BSW steht für „Bündnis Sahra Wagenknecht“.

Im Spiegel hieß es ferner, die 54-Jährige werde einen „klaren Ausblick“ auf die Parteigründung geben. Wagenknecht selbst äußerte sich bislang nicht zu ihren Plänen, eine Anfrage der Berliner Zeitung blieb unbeantwortet. Dann hat das Büro der Linke-Politikerin bestätigt, dass der Verein auf der Pressekonferenz vorgestellt werden soll. Der Termin ist auf Montag angesetzt.

Ein neuer Verein und eine fragwürdige Website

Mittlerweile hat die Bundespressekonferenz ihr Programm für die kommende Woche veröffentlicht. Am Montag werden neben Wagenknecht auch die Linke-Abgeordneten Amira Mohamed Ali und Christian Leye vor der Hauptstadtpresse sprechen. Ebenfalls an der Pressekonferenz teilnehmen sollen der Karlsruher Unternehmer Ralph Suikat und der frühere nordrhein-westfälische Linke-Geschäftsführer Lukas Schön.

Nach Informationen des Stern soll der Verein BSW vor allem der Finanzierung des Parteiprojekts dienen. So könnten Wagenknecht und ihr Umfeld einen Spendenaufruf starten, um zusätzliches Geld für die Partei zu sammeln.



Für Verwirrung sorgte jedoch am Donnerstag eine Website mit der Domain www.bswpartei.de. Auf den ersten Blick informierte sie über die kommende Partei, unter anderem wurde dort auch zu Spenden aufgerufen. Schnell hieß es aus dem Umfeld von Wagenknecht, dass es sich um eine Fälschung handle. Wagenknecht selbst ging mit einem Anwalt gegen die Seite vor, die Domain ist mittlerweile nicht mehr erreichbar.

Offen ist, wer für die Website verantwortlich ist. Zuerst berichtete der Spiegel, dass die Domain erst kürzlich erworben worden sei und einer Marketingfirma mit Sitz im Kreis Mettmann gehöre. Der Chef des Unternehmens bestritt auf Anfrage des Magazins, dass er etwas mit der Seite zu tun habe. Nun wird spekuliert, das jemand Wagenknecht durch Falschinformationen schaden wolle.

Wagenknechts Anhänger von Ankündigung überrascht

Auffällig: Die Abgeordneten, die zu ihren Unterstützern zählen, schweigen bislang zu den Berichten. Mehrere von ihnen waren überrascht von den Berichten über die Pressekonferenz am kommenden Montag.



Im Lager von Wagenknecht kursiert das Gerücht, dass die Information vorzeitig aus dem Verein der Bundespressekonferenz an die Medien weitergegeben worden sein könnte, die diese dann bestätigen ließen. Der Termin am kommenden Montag sei nur Stunden vor der Berichterstattung angemeldet worden.

Auf Anfrage der Berliner Zeitung, wann Wagenknecht den Termin eintragen ließ, teilt das Büro der Bundespresskonferenz mit, dass der Verein grundsätzlich keine Angaben zu den Entstehungsbedingungen eines BPK-Termins mache. Und es versicherte: „Aus dem Büro der BPK ist die Ankündigung des Termins definitiv nicht an den Spiegel gegeben worden.“

Linke-Fraktion droht Rauswurf aus dem Bundestag

Sobald Wagenknecht ihre Partei gegründet haben wird, droht die Linke ihren Fraktionsstatus im Bundestag zu verlieren. Gegenwärtig zählt die Fraktion 38 Mitglieder. Sollten nur zwei Abgeordnete beschließen, sich der neuen Partei anzuschließen, würde die Linke aus dem Bundestag fliegen. „Die Parteigründung ist der Todesstoß für die Linke“, sagt Forsa-Chef Manfred Güllner der Berliner Zeitung.

Laut Güllner sind aktuelle Zustimmungswerte für eine Wagenknecht-Partei mit Vorsicht zu genießen. „Wenn man fragt, ob man sich prinzipiell vorstellen könnte, Sahra Wagenknecht zu wählen, kommt man auf Werte von etwa 20 Prozent – aber ein solches Ergebnis gab es auch schon bei der Horst-Schlämmer-Partei“, so der Sozialforscher. Dabei handelte es sich um eine fiktive Satire-Partei des Schauspielers und Komikers Hape Kerkeling für seinen Film „Isch kandidiere“ aus dem Jahr 2009. Derzeit seien einer Wagenknecht-Partei nur etwas mehr als 3 Prozent der Wähler sicher.

Der Politikwissenschaftler Kiran Bowry sagte der Berliner Zeitung, die neue Wagenknecht-Partei müsse sowohl in West- als auch in Ostdeutschland organisatorisch und wahlpolitisch Fuß fassen. „Gleichwohl ist das Potenzial einer Wagenknecht-Partei im Osten höher als in Westdeutschland“, so Bowry. Seiner Meinung nach könnte Wagenknecht im Osten mit kulturkonservativen Standpunkten anknüpfen, wie etwa durch Kritik am Gendern. Diese Standpunkte vertrete jedoch schon die AfD. Hier könnte Wagenknecht eher mit ihrer Kritik an Russland-Sanktionen punkten, meint der Experte.

Forsa-Chef Güllner: Wagenknecht birgt kaum Gefahren für die AfD

Die AfD bewegt sich laut jüngsten Umfragen auf der 20-Prozent-Marke. Wird das mit dem Eintritt des BSW in die Parteienlandschaft so bleiben? Für die AfD sieht Forsa-Chef Manfred Güllner keine großen Gefahren durch eine Wagenknecht-Neugründung. „Diejenigen, die mit der Migrationspolitik unzufrieden sind, wählen bereits die AfD“, so der Sozialforscher. Ihm zufolge liegt Wagenknecht bei allen Rankings, bei denen nach der Beliebtheit von Politikern gefragt wird, sehr weit unten.



Anderer Meinung ist Bowry. Ihm zufolge sind Wagenknechts Beliebtheitswerte unter AfD-Anhängern hoch. Insbesondere bei einem Anteil von AfD-Wählern, die diese nur aus Protest wählten, werde es eine gewisse Wählerwanderung von der AfD hin zu einer Wagenknecht-Partei geben. „Gleichwohl ist eine signifikante Schwächung der AfD nicht zu erwarten“, sagt er.