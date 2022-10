Saleh: Ohne Unterstützung vom Bund geht es nicht mehr Berlins SPD-Fraktions- und Landeschef Raed Saleh appelliert an die Bundesregierung, den Ländern angesichts steigender Flüchtlingszahlen zu helfen. „Wir haben... dpa

ARCHIV - Berlins SPD-Fraktions- und Landeschef Raed Saleh. Carsten Koall/dpa/Archivbild

Berlin -Berlins SPD-Fraktions- und Landeschef Raed Saleh appelliert an die Bundesregierung, den Ländern angesichts steigender Flüchtlingszahlen zu helfen. „Wir haben es geschafft, bei der Aufnahme von Geflüchteten in Berlin immer wieder Solidarität zu beweisen. Der Punkt ist aber erreicht, dass wir die Unterstützung vom Bund einfordern müssen, wenn wir weiter eine menschenwürdige Unterbringung ermöglichen wollen“, sagte Saleh der Deutschen Presse-Agentur. „Wir haben es bisher aus eigener Kraft geschafft, fast geräuschlos. Das war eine gewaltige Kraftanstrengung, eine zutiefst menschliche Geste“, so der SPD-Politiker. Doch die Länder bräuchten jetzt Hilfe. „Der Bund muss erkennen, dass sie es aus eigener Kraft nur noch schwer stemmen können.“