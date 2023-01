Saleh weist Kritik am rot-grün-roten Senat zurück Berlin steht nach den Angriffen auf Einsatzkräfte während der Silversternacht in der Kritik. SPD-Landeschef Saleh wirft unter anderem der CDU platte Polemik ... dpa

Berlin -Berlins SPD-Fraktions- und Landeschef Raed Saleh hat die Angriffe auf Polizei und Feuerwehr in der Silvesternacht verurteilt, gleichzeitig aber Kritik am rot-grün-roten Senat deutlich zurückgewiesen. „Diese Gewalt in einigen Stadtteilen, diese gezielten Angriffe auf unsere Sicherheitskräfte und die Behinderung ihrer wichtigen Arbeit haben das zumeist friedliche Silvesterfest überschattet“, sagte Saleh der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. „Das verurteile ich aufs Schärfste.“