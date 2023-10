Warum greift die Hamas jetzt Israel an? Was ist ihr Kalkül? Für den saudi-arabischen Prinzen und Diplomaten Turki ibn Faisal ist die Sache klar: Die Terrororganisation Hamas will eine friedliche Lösung des Nahost-Konflikts sabotieren.



„Ich verurteile die Hamas dafür, dass sie Saudi-Arabiens Bemühungen, eine friedliche Lösung für die Notlage der Palästinenser zu finden, sabotiert hat“, sagte der 78-Jährige in einer Rede am Dienstag. Die Hamas verstoße außerdem gegen die islamische Vorschrift, keine Kinder, Frauen und Alten anzugreifen, so der Prinz weiter.

Der Hintergrund: Derzeit verhandeln Israel und Saudi-Arabien über ein Friedensabkommen. Die Situation der Palästinenser sei ebenfalls Gegenstand der Verhandlungen, wie Kronprinz Mohammed Bin Salman Ende September gegenüber Fox News sagte.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Turki ibn Faisal kritisiert auch Terror-Sponsor Katar

Doch Turki ibn Faisal blieb bei der Verurteilung des Hamas-Terrors nicht stehen. Er beschuldigte Israel des „wahllosen Bombardements“ von palästinensischen Zivilisten – und schockte mit einem weiteren brisanten Vorwurf gegen den jüdischen Staat: „Ich verurteile Israel dafür, dass es katarische Gelder an die Hamas weitergeleitet hat, die Israel als terroristische Organisation einstuft.“

Two remarkable sentences in this speech by Saudi Prince Turki al-Faisal:



"I condemn Hamas for sabotaging the attempt of Saudi Arabia to reach a peaceful resolution” to the Palestinian plight.



"I condemn Israel for funneling Qatari money for Hamas"pic.twitter.com/qP6wue7GCh — Hassan I. Hassan (@hxhassan) October 19, 2023

Tatsächlich hatte das Golf-Emirat Katar, das keine offiziellen Beziehungen zu Israel unterhält, über Jahre Millionen US-Dollar an die Hamas im Gazastreifen gezahlt – mit dem Segen der israelischen Regierung. Die habe sich von den Geldkoffern dauerhafte Ruhe vor Raketen erhofft, wie die Jüdische Allgemeine seinerzeit berichtet hatte. Eine Rechnung, die zum Gegenteil geführt hat – und die harsche Kritik aus Saudi-Arabien auf sich zieht.

Saudi-Arabien und Katar sind seit jeher Rivalen am Golf. Das Königshaus Al-Saud belegte sogar Katar zeitweise mit einer See- und Landblockade. Der Vorwurf: Katar würde international islamistischen Terror finanzieren. Tatsächlich ist die Sorge in der Golfmonarchie groß, Islamisten könnten die Al-Saud-Dynastie stürzen und für ähnliches Chaos sorgen wie in Nordafrika während des sogenannten Arabischen Frühlings.

Anti-Terror-Expertin: Sätze des Prinzen sind „Hoffnungsschimmer“

Die Anti-Terror-Expertin Rebecca Schönenbach stimmen die Sätze des Prinzen optimistisch. Sie schreibt auf X (vormals Twitter): „Wer saudische Politik länger verfolgt, sieht in diesen Sätzen einen Hoffnungsschimmer.“ Das macht Schönenbach an drei Punkten fest.

Erstens: „Das Königreich lässt sich nicht von einem Friedensabkommen mit Israel abbringen“ – somit wäre die Saat der Hamas, ein solches Abkommen zu sabotieren, nicht aufgegangen. Zweitens: „Anders als im Westen ist ‚both sides‘ nicht Relativierung, sondern ein Fortschritt. Denn klare Verdammung des Terrors gegen Israel war bis vor wenigen Jahren nicht üblich, da wurde nur Israel verurteilt“, so die Expertin.

Und drittens: „Der Hinweis auf Israel, das Katar die Geldzahlungen erlaubt. Katar ist weiter im Clinch mit Saudi-Arabien, unter anderem wegen Iran. Klarer Hinweis an Israel, diese Beziehung zu überdenken. Denn ja, Israel hat die Zahlungen an Gaza durchgelassen, obwohl klar war, dass davon auch Hamas profitiert. Message: Wer glaubt, Terror mit Katar bekämpfen zu können, irrt. Alternative: Saudi-Arabien.“ Die Statements des saudischen Prinzen stünden für eine „sehr interessante Entwicklung“, so Schönenbach.