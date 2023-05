Schaf im Wolfspelz: So woke und grün ist Kai Wegner wirklich

Eigentlich steht Kai Wegner für eine Abkehr von der rot-rot-grünen Schluffi-Politik in Berlin. Dafür haben die Bürger dieser Stadt ihn und seine CDU ja auch ins Rathaus gewählt: Ausbau der A100, Autofahren voll okay, die Klimakleber seien Chaoten, die für bis zu fünf Tage in Präventivgewahrsam gehören. Es brauche schnellere Verurteilungen und natürlich satte Strafen. Klar: Schwarz, schwärzer, CDU.

Da passte auch das Law-and-Order-Programm ins Konzept, etwa die Abfrage der Vornamen der Verdächtigen der unschönen Silvesterkrawalle in Neukölln. Alles eine Selbstverständlichkeit für Kai Wegner, jedenfalls noch vor der Wahl.

Damals wollte er in die Hände spucken. Motto: Schluss mit dem Schlendrian! Schluss mit dem Kuschelkurs der roten Socken! „Statt wichtige Zukunftsaufgaben anzupacken, werfen sich die Koalitionäre in die ideologischen Schützengräben“, so urteilte Wegner im Wahlkampf über die Regierung von Franziska Giffey (SPD). Er wollte den Rechtsruck.

Kai Wegner: Law and Order oder grüne Schluffi-Politik

Hunderttausende Berliner Bürger, die die linksgrüne Politik der Pop-up-Radwege, Unisex-Toiletten und den Schmusekurs gegenüber arabischen Clans nicht mehr in der Stadt haben wollten, verlangten das auch. Sie wollten, dass Wegner liefert. In der Mehrheit wählten sie seine CDU. Das Problem ist nur: Vieles spricht dagegen, dass Wegner dieses Versprechen einlösen will. Denn wo Wegner draufsteht, ist nicht unbedingt Wegner drin.

Heute wissen die Wähler in dieser Stadt nicht mehr so genau, ob der Mann für Recht und Ordnung steht oder nur für eine Fortsetzung der linken Politik des Nichtstun, die die Stadt seit Jahren prägt. Ist Wegner gar ein grünes Schaf im schwarzen Wolfspelz? Und sein Aufstieg eher eine grüne False-Flag-Aktion und kein schwarzer Wahlsieg? Zumindest möchte man an seine Kritiker aus der linken Twitter-Bubble appellieren und sie an die Metamorphose der knorrigen Bulldogge zum sanften Schoßhund erinnern, an die Verwandlung des Kai Wegner, der zu Unrecht als rechts verschrien wird.

Wegner galt früher als rechte Socke

Es stimmt ja: Lange hat man Kai Wegner in der Berliner Politik und sogar in seiner eigenen Partei für eine rechte Socke gehalten. Als politisches Ziehkind von Heinrich Lummer, der in den 1980er-Jahren mal Innensenator war und (später) stramm nach rechts abdriftete, galt Kai Wegner als mindestens rechtskonservativ.

Als Berliner Junge-Union-Vorsitzender sprach er sich Anfang der 2000er-Jahre in der „Leitkultur“-Debatte explizit gegen Multikulti aus. 2000 sagte er in einer Rede, dass junge Leute „endlich ein gesundes Verhältnis zur Nation entwickeln“ sollten. Auch besuchte Wegner später einen Auftritt des ehemaligen österreichischen FPÖ-Chefs Jörg Haider in Berlin.

Hans-Georg Maaßen näher als Angela Merkel

„Kai Wegner ist aus meiner Sicht dichter an den Positionen von Hans-Georg Maaßen als an denen von Angela Merkel und denen unseres Bundesvorsitzenden Armin Laschet“, sagte noch vor zwei Jahren der heutige CDU-Generalsekretär Mario Czaja.

Aktuell ist von dem konservativen Wegner und dem Spitzenkandidaten Wegner von damals nicht mehr viel übrig geblieben. Der im April ausgehandelte Koalitionsvertrag ist streckenweise ein Abbild grüner Politik. Konnte Wegner das nicht verhindern? Oder wollte er nicht?

Seine Einschätzung zum Koalitionspapier liest sich fast schon woke, progressiv und vor allem grün. Wegner pries nach der Vorstellung nicht nur die Weltoffenheit Berlins und die Vielfalt der Lebensentwürfe, sondern sagte auch, dass man ganz große Investitionen in den Klimaschutz tätigen würde. Außen rechts, innen „Letzte Generation“?

Ist Wegner für den Volksentscheid „Deutsche Wohnen enteignen“?

Und zum Thema Wohnen: „Auch wenn der Volksentscheid keine Mehrheit gefunden hat, wissen wir doch, wie wichtig das Thema für viele Berlinerinnen und Berliner ist.“ Es gehe ja auch um Lebensqualität in der Stadt. So explizit progressive Töne hörte man noch nicht einmal von Grünen-Chefin Bettina Jarasch. Während sie Tesla fuhr, kann man sich Wegner heute sehr gut brausend durch Kreuzberg auf dem Lastenrad vorstellen.

Ein besonderer Höhepunkt von Wegners Metamorphose war sein Besuch des Karnevals der Kulturen in Berlin: Wegner feierte die Multi-Kulti-Parade, tanzte mit Kultursenator Joe Chialo zu Samba-Klängen am Südstern, feierte die Vielfalt der Hauptstadt mit rhythmischem Applaus, als würde er im Herzen sich für Trippelstaatsangehörigkeiten und EU-Erweiterungen aussprechen wollen. Und ja: Er wirkte dabei ungeheuer sympathisch.

Nur einen lukrativen Posten? Was will Kai Wegner wirklich?

Wie die Reaktionen auf einen Tweet Wegners vom Pfingswochenende zeigen, haben die linke und grüne Opposition und viele Journalisten noch nicht verstanden, dass Kai Wegner eigentlich einer von ihnen ist. „Unseren christlichen Bürgerinnen und Bürgern wünsche ich gesegnete Pfingsten. Uns allen und unseren Gästen wünsche ich erholsame Tage. Danke allen, die Berlin an den Feiertagen am Laufen halten“, stand da auf der Social-Media-Kachel. Ein Gruß an die Christen? Vor allem ein Gruß an das linke Berlin. Aber man wollte ihn ja missverstehen.

Ob seine vielen Wähler diese neue Politik der offenen Türen für richtig halten? Oder geht es Kai Wegner weniger um die Zukunft der Bürger dieser Stadt, als vielmehr um Macht? Eines ist sicher: In Berlin lassen sich woke und grüne Lebensentwürfe leichter in konkrete Gesetze verwandeln als reaktionäre Gedankenspiele. Schließlich haben Rot-Rot-Grün viele Jahre Zeit gehabt, die wichtigsten Posten in der Verwaltung mit ihren Kollegen aufzufüllen. Inzwischen ist höchst fraglich, ob Kai Wegner diesen Zustand beseitigen kann – oder ob er es überhaupt will.

