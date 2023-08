Das Bildungsministerium in Sachsen-Anhalt hat das Gendern mit Sonderzeichen an Schulen verboten. Das berichtet die Mitteldeutsche Zeitung. Demnach sind künftig Gender-Schreibweisen wie Gendersternchen, Gendern mit Doppelpunkt oder einem Unterstrich in Schulen untersagt. Neutrale Begriffe oder Doppelnennungen wie Lehrer und Lehrerinnen sind weiterhin erlaubt.

Das Verbot sei auf offizielle Schreiben der Schule und den Unterricht begrenzt, heißt es in dem Bericht. Es gelte kein Verbot für Unterrichtsmaterialien. Materialien anderer Institutionen, in denen Genderschreibweisen verwendet werden, dürften weiter gebraucht werden. Für diese sei das Ministerium nicht zuständig. Dies bestätigte das Bildungsministerium auf Anfrage des MDR. Somit können zum Beispiel Lehrmaterialien von der Bundeszentrale für politische Bildung, in denen gegendert wird, weiter genutzt werden.

Eva Feußner, die CDU-Bildungsministerin von Sachsen-Anhalt, verteidigte das Verbot und berief sich auf den Rat für deutsche Rechtschreibung. Dieser hatte Genderzeichen nicht als Kernbestand der deutschen Orthografie eingeordnet und stuft diese weiterhin als Sonderzeichen ein.

Das Bildungsministerium befürchtet zudem Grammatikprobleme durch das Gendern mit Sonderzeichen. Bei der Bewertung von Texten der Schüler müsse die Gesamtleistung betrachtet werden. Lehrer müssten selbst abwägen, ob eine Ahndung angemessen sei. Bei gravierenden Rechtschreibfehlern durch genderneutrale Sprache in der schriftlichen Deutsch-Abiturprüfung könnten beispielsweise zwei Punkte der Gesamtleistung abgezogen werden.

SPD und Grüne sprechen sich gegen Gender-Verbot aus

Kritik gibt es aus der eigenen Regierung. Die SPD-Fraktion Sachsen-Anhalt kritisierte das Verbot: Nicht ein Genderverbot, sondern Unterrichtsausfall und Lehrermangel sollten Priorität haben. Die Landesvorsitzende Juliane Kleemann schrieb auf X (früher Twitter): „Verbote als pädagogische Aktion? Wie wärs mit Mut, die Vielfalt der Lebens- und Sprachwelten aktiv zu besprechen?“

Der Koalitionspartner FDP sieht das Verbot als selbstverständlich. Der bildungspolitische Sprecher Jörg Bernstein sagte, er verstehe die Aufregung nicht. Dass an den Schulen die geltenden Regeln der deutschen Rechtschreibung gelten, sei „gut und richtig“.



Aus der Opposition kritisiert die bildungspolitische Sprecherin der Grünen, Susan Sziborra-Seidlitz, die Entscheidung des Bildungsministeriums. Schüler müssten geschlechtergerechte Sprache bereits in der Schule lernen. Das Verbot führe zu Spaltung und Konfrontation, stattdessen solle sich das Ministerium um den Lehrkräftemangel konzentrieren.

Kritik gibt es auch von der Bildungsgewerkschaft GEW Sachsen-Anhalt. Wie der Spiegel berichtete, kritisierte die Landesvorsitzende Eva Gerth ebenfalls, dass das Ministerium sich nicht für die wirklichen Sorgen der Schulen und Lehrer interessiere. Beispielsweise für mehr Geld oder die Arbeitszeiten. Stattdessen würde das Ministerium einen „Nebenkriegsschauplatz“ aufmachen.



Zudem gehörten queere Personen mit verschiedenen Geschlechtsidentitäten zum Schulalltag, für diese sei eine gendergerechte Sprache eine Wertschätzung. In der Schule müssten sich alle gut aufgehoben fühlen.